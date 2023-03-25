Змінить усю картину війни: американський генерал розповів, що стане вирішальним етапом для України

Генерал наголосив, що США варто чітко заявити про те, що хочуть перемоги України.

Звільнення Криму стане вирішальним етапом війни, але для цього США мають прямо заявити, що хочуть перемоги України.

Як повідомляє Newsbreak, таку думку висловив американський генерал у відставці та колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

"Ви можете вбити кожного росіянина в радіусі 200 кілометрів від Бахмута, і це не змінить стратегічну картину. Але якщо ви звільните Крим, то, я вважаю, це повністю змінить весь стратегічний контекст", — сказав він.

Він нагадав, що неодноразово виступав за те, щоб Україна отримала необхідну для звільнення півострова зброю, включаючи далекобійні ракети ATACMS. При цьому, за словами Ходжеса, в офіційній риториці США не вистачає заяв про те, що вони хочуть перемоги для України.

"Натомість вони говорять щось на кшталт "ми з ними стільки, скільки потрібно". Що це означає?", — зазначив Ходжес.

За його словами, це може бути пов’язано з тим, що в США не знають, чим закінчиться війна, а також, як і багато європейських союзників, переживають через невизначеність у разі, якщо режим російського диктатора розвалиться. Ходжес каже, що у США стурбовані тим, що конфлікт якимось чином переросте в ядерний, проте сам він у таку можливість не вірить.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Джанкої вибухнув потяг із російськими крилатими ракетами.

А після цього потужний вибух пролунав у бухті Севастополя, яка була атакована морськими безпілотниками.