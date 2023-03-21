Вибухи в Джанкої: які міфи кремля зруйнувала атака дронів на потяг із "Калібрами"

Владислав Селезньов оцінив "Телеграфу", чи приїде тепер путін в Крим ще раз

Успішна атака безпілотників по залізничному вузлу в Джанкої окрім безпосереднього знищення крилатих ракет "Калібр НК" вкотре зруйнувала ще кілька міфів російської пропаганди.

На це "Телеграфу" звернув увагу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов, оцінюючи можливі наслідки для окупантів після резонансного удару по ешелону з "Калібрами".

"Зверніть увагу, наскільки знервовано сприймають тамтешні гауляйтери факт нанесення ураження по військовому об'єкту на території Криму! Бо російська пропаганда займається просуванням тези, мовляв, Крим для окупантів абсолютно безпечний регіон, система ППО росії в АРК є нібито надзвичайно потужною і т.д. Але ми бачимо, що все це не відповідає дійсності. Чи будуть далі відбуватися візити того ж путіна в Крим? Побачимо згодом, але той факт, що російські вояки, які діють на теренах Криму, не можуть почуватися в безпеці, це очевидно", — наголошує експерт.

Окрім того, як додав офіцер, відеодокази нальоту дронів на військові цілі рф руйнують ще й наратив пропагандистів кремля про нібито атаку БПЛА на цивільну інфраструктуру.

"Всі вантажі військового спрямування, які рушать саме залізничними коліями, проходять через залізничну станцію в Джанкої. Пропаганда росії розповідає про те, що, мовляв, удар був нанесений БПЛА по цивільним об'єктам. Брехня! Удар наносився по військових об'єктах — були уражені і склади, і відповідні залізничні комунікації. Тобто, удар спрямовувався і був зорієнтований саме на інфраструктуру Джанкойського залізничного вузла. Могла статися ситуація, коли БПЛА збила система протиповітряної оборони росії. І він тоді, перейшовши у некероване падіння, впав на якийсь житловий об'єкт. Але все ж таки, всі ці БПЛА спрямовувались на конкретну ціль з метою досягнення відповідних результатів — знищення ворожого ешелону, який перевозив "Калібри", — каже експерт.

Також, за його оцінками, атака такого рівня по Джанкою був "саме по ешелону, який перевозив ракети класу "Калібр", і планувався заздалегідь". Тому переслідував виключно конкретну військову мету — знищення ракетного запасу окупантів. А не якоюсь спробою військово-політичного керівництва України відповісти на нещодавній дивний візит очільника кремля путіна на територію Кримського півострова.

"Звісно, що планування таких заходів відбувається наперед. Бо фахівці, які здійснюють ракетне ураження чи за допомогою БПЛА, мають знати, в якій точці і коли саме знаходиться та сама ціль, яку треба знищити. Не думаю, що в даному випадку є певна така синхронізація (військово-політичних. — Авт.) дій", — аргументує Владислав Селезньов.

Як повідомлялось, ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму було помічено безпілотників, а зранку на півострові вже лунали вибухи. Місцеві жителі в соцмережах активно ділилися кадрами з Джанкоя, на яких чути характерні звуки БПЛА, що летить, автоматна черга і вибухи.

"Телеграф" писав також, що у Криму пролунали вибухи в день роковин окупації півострова росіянами. Напередодні влада Росії заявляла жителям півострова, що вони під надійним захистом.