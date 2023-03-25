Изменит всю картину войны: американский генерал рассказал, что станет решающим этапом для Украины

Генерал подчеркнул, что США стоит четко заявить о том, что хотят победы Украины

Освобождение Крыма станет решающим этапом войны, но для этого США должны прямо заявить, что хотят победы Украины.

Как сообщает Newsbreak, такое мнение высказал американский генерал в отставке и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Вы можете убить каждого россиянина в радиусе 200 километров от Бахмута, и это не изменит стратегической картины. Но если вы освободите Крым, то, я считаю, это полностью изменит весь стратегический контекст", — сказал он.

Он напомнил, что неоднократно выступал за то, чтобы Украина получила необходимое для освобождения полуострова оружие, включая дальнобойные ракеты ATACMS. При этом, по словам Ходжеса в официальной риторике США не хватает заявлений о том, что они хотят победы для Украины.

"Вместо этого они говорят что-то вроде "мы с ними столько, сколько потребуется". Что это значит?", — отметил Ходжес.

По его словам, это может быть связано с тем, что в США не знают, чем закончится война, а также, как и многие европейские союзники, переживают из-за неопределенности в случае, если режим российского диктатора рухнет. Ходжес говорит, что в США обеспокоены тем, что конфликт каким-то образом перерастет в ядерный, однако сам он в такую возможность не верит.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Джанкое взорвался поезд с российскими крылатыми ракетами.

А после этого, мощный взрыв прозвучал в бухте Севастополя, которая была атакована морскими беспилотниками.