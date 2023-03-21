Взрывы в Джанкое: какие мифы кремля разрушила атака дронов на поезд с "Калибрами"

Владислав Селезнев оценил "Телеграфу", приедет ли теперь путин в Крым снова

Успешная атака беспилотников по железнодорожному узлу в Джанкое кроме непосредственного уничтожения крылатых ракет "Калибр НК" в очередной разрушила еще несколько мифов российской пропаганды.

На это "Телеграфу" обратил внимание военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев, оценивая возможные последствия для оккупантов после резонансного удара по эшелону с "Калибрами".

"Обратите внимание, насколько нервно воспринимают тамошние гауляйтеры факт нанесения поражения по военному объекту на территории Крыма! Потому что российская пропаганда занимается продвижением тезиса, мол, Крым для оккупантов абсолютно безопасный регион, система ПВО россии в АРК якобы чрезвычайно мощна и т.д. Но мы видим, что все это не соответствует действительности. Будут ли дальше происходить визиты того же путина в Крым? Увидим со временем. Но тот факт, что российские военные, которые находятся в Крыму, не могут чувствовать себя в безопасности, очевиден", — подчеркивает эксперт.

Кроме того, как добавил офицер, видеодоказательства налета дронов на военные цели рф разрушают еще и нарратив пропагандистов кремля о якобы атаке БПЛА на гражданскую инфраструктуру.

"Все грузы военного толка, которые движутся именно по железнодорожным путям, проходят через железнодорожную станцию в Джанкое. Пропаганда россии рассказывает о том, что, мол, удар был нанесен БПЛА по гражданским объектам. Ложь! Удар наносился по военным объектам — были поражены и составы, и соответствующие железнодорожные коммуникации. То есть удар направлялся и был ориентирован именно на инфраструктуру Джанкойского железнодорожного узла. Могла случиться ситуация, когда БПЛА сбила система противовоздушной обороны россии. Но все же, все эти БПЛА направлялись на конкретную цель с целью достижения соответствующих результатов — уничтожение вражеского эшелона, который перевозил "Калибры", — говорит эксперт.

Также, по его оценкам, атака такого уровня в Джанкое была "именно по эшелону, который перевозил ракеты класса "Калибр", и планировалась заранее". Поэтому преследовала исключительно конкретную военную цель – уничтожение ракетного запаса окупантов. А не было какой-либо попыткой военно-политического руководства Украины ответить на недавний странный визит главы кремля путина на территорию Крымского полуострова.

"Конечно, планирование таких мероприятий происходит наперед. Потому что специалисты, которые осуществляют ракетное поражение или удары с помощью БПЛА, должны знать, в какой точке и когда именно находится та конкретная цель, которую нужно уничтожить. Не думаю, что в данном случае есть определенная такая синхронизация (военно-политических. — Авт.) действий", — аргументирует Владислав Селезнев.

Как сообщалось, вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму были замечены беспилотники, а утром на полуострове уже раздавались взрывы. Местные жители в соцсетях активно делились кадрами из Джанкоя, на которых слышны характерные звуки летящего БПЛА, автоматная очередь и взрывы.

"Телеграф" писал также, что в Крыму раздались взрывы в день годовщины оккупации полуострова россиянами. Накануне власти россии заявляли жителям полуострова, что они находятся под надежной защитой.