Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" — о психологии оккупантов и эффекте домино

В марте во временно оккупированном Крыму участилась "бавовна". В Севастополе гремело 18 марта, а потом было совсем весело 22 марта.

В Джанкое в ночь на 21 марта был, по данным ГУР, уничтожен железнодорожный состав с крылатыми ракетами "Калибр". Не исключено, что были задействованы беспилотники.

Совпадение или нет – не знаю… Но мне буквально сегодня приснился сон. Я редко помню их, когда они снятся. Но этот – запомнил.

Снится мне, что я смотрю новости, а там передают слова главкома Валерия Залужного: "Армия россиян разбита, мы преследуем ее по всему фронту".

Я не знаю, когда это будет. И какой ценой. Но будет – точно! И Крым, конечно, будет приоритетом. Потому что весь этот рейх, вся путинская имперская идеология завязаны на Крыме.

Сейчас основные мысли высшего военного командования Украины, безусловно, сосредоточены на том, как провести наступательную операцию, о которой так много говорят.

Неизвестно, где будет первый удар, где – второй, где – третий. Но нет сомнений, что этот план предусматривает разрыв так называемого сухопутного коридора в Крым.

Всеми последними ударами по российским позициям в Крыму украинская армия демонстрирует, что это – уязвимое место. Что оккупанты там не "под зонтиком" и "не в танчике". И это очень важные удары. Которые дают понимание всем оккупантам – от генерала до какой-то чиновницы, что освобождение Крыма вопрос времени.

И понимания такого там становится всё больше. Оккупанты друг друга и себя лично как-то подбадривают, но делают это всё чаще и всё более истерично. Что о многом говорит.

Я знаю психологию русских оккупантов. Крым – это природная ловушка. Даже если мы какое-то время после перерезания "сухопутного коридора" будем щадить крымский мост, по нему особо много не провезешь. Да и не простоит он долго. Так вот, оказавшись в ловушке, российская армия, вопреки бравурным заявлениям, не будет "держаться до последнего", "биться насмерть". Это трусливая нация. И почувствовав чужую силу (в данном случае – нашу), российская армия будет панически отступать, массово сдаваться и просить пощады.

Сейчас идет подготовка того, чтобы поставить русских именно в такое положение. И заставить бежать. В том числе из Крыма.

Это будет эффект домино. И под крики "Шеф, всё пропало!" подонки из путинского окружения сами его свяжут, чтобы отдать в Гаагу и вымаливать прощения для себя лично.

Подчеркиваю – именно Крым будет тем ощущением окончательного поражения, после чего начнется процесс краха путинского режима в ускоренной перемотке.