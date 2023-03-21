Вибухи гуркотіли у п’яти точках: усі наслідки нальоту безпілотників на Крим

Вибухи прогриміли одразу у п’яти точках

Вечірній наліт дзизкотливих НЛО на тимчасово окупований Крим завдав серйозних пошкоджень одразу в декількох точках півострова. Серйозно постраждала залізнична станція "Джанкой".

Про це пише російський проект ASTRA.

Так, за даними журналістів, серйозні пошкодження після атаки дронів зафіксовано як мінімум на п’яти адресах. При цьому чотири з них належать до залізничної станції (локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади).

Варто зазначити, що 20 березня українські розвідники повідомили про знищення поїзда, який перевозив російські крилаті ракети. Ймовірно, він знаходився саме на цій станції.

П’ятою адресою є сільськогосподарський магазин на вулиці Перекопській, 51. Повідомляється, що внаслідок вибуху в цьому місці постраждав місцевий житель. Він отримав наскрізне поранення грудної клітки.

В результаті атаки на станцію виникли перебої в електромережі локомотивного депо, повідомляють джерела ASTRA.

"Влада" Джанкоя вранці повідомила, що ввела в місті режим НС муніципального рівня", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 20 березня жителі Джанкоя почули гучне дзижчання пропелерів невідомих безпілотників. Після цього пролунали кілька дуже потужних вибухів, які зняли на відео. Пізніше у ГУР МО України повідомили, що під час вибухів було знищено склад, який перевозив ракети "Калібр НК".

Раніше ми писали, скільки ракет "Калібр" могла втратити армія окупантів під час атаки на Джанкой.

Також ми повідомляли, що того ж таки 20 березня в Криму також пролунав вибух на газопроводі.