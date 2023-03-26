ВСУ уже начали освобождать Крым или только готовятся? Опрос украинцев

Бóльшая часть граждан уверена, что освобождение полуострова произойдет уже в ближайшее время

Многие украинцы считают, что военная операция ВСУ по освобождению оккупированного россиянами Крыма может быть проведена уже в 2023 году. Также и определенный процент людей, которые предполагают, что Крым никогда не вернется в Украину.

Выводы об этом можно сделать по результатам свежего социологического опроса, который провела компания Active Group.

Согласно результатам опроса, по мнению 21,7% респондентов Крым будет освобожден в этом году, еще 19,5% затруднились ответить, когда это может произойти. В то же время 15,8% считают, что операция по освобождению полуострова уже началась. А 15,5% полагают, что Крым могут освободить уже до конца этой весны. Чуть более 10% ответили, что эту территорию могут освободить до конца лета.

Однако есть и те, кто не верит в возвращение Крыма в Украину. Из всех опрошенных 4,7% людей выразили именно такое мнение.

Также респондентам задали вопрос относительно того, слышали ли они что-нибудь о взрывах в оккупированном Крыму. К примеру, о "бавовне" в Джанкое или о "взрывных" инцидентах, которые в марте произошли в Севастополе. Большая часть, а, то есть 86,2% ответили, что знают об этих происшествиях. Еще 4,7% респондентов не слышали о взрывах в Крыму. А 9,1% затруднились ответить точно на этот вопрос.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Отметим, что в ходе еще одного опроса большой процент людей отметил, что по их мнению за Крым будут идти тяжелые бои. А освобождение временно оккупированного российскими захватчиками полуострова произойдет благодаря усилиям воинов Вооруженных сил Украины. В то же время часть опрошенных считает, что для возвращения Крыма необходимо поражение российской армии на другом поле боя и усиление поставок вооружения нашим военным.

Напомним, также мы сообщали о том, что многие украинцы не согласны, чтобы военным поднимали зарплаты за счет снижения социальных выплат в стране. В то же время бóльшая часть считает, что уровень заработной платы украинских военных является оправданным.