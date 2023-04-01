Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа":

Российский диктатор владимир путин объявил в последний день марта о новой концепции внешней политики рф.

В нее "зашили" традиционные меседжи продвижения "русского мира" – защита русского языка, спорта, культуры, церкви (от дискриминации), борьба за "историческую правду". Отмечается, что россия "самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации". Главным источником "антироссийской политики и рисков для безопасности рф" названы США, а дружить Кремль хочет с Китаем и Индией.

Следует понимать, что тенденции в отношении россии уже оформились – в связи с неадекватностью поведения путинского режима и, к большому сожалению, с неадекватностью большей части населения. По сути, мы видим не некую новую стратегию, а рефлексию предводителя, который привел свою страну к изоляции. рф уже реально оформляется как страна-изгой.

И, рефлексируя на отношение цивилизованного мира, путин пытается формулировать набор тезисов, которые громко называет стратегией.

Стратегия – это попытка сформулировать некую траекторию, которая ведет к выходу из проблемной ситуации. Но совершенно очевидно, что в россии не ищут выхода из проблемной ситуации, потому что такой выход сопряжен с устранением путина от власти. А дальше – уголовная ответственность за многочисленные преступления. И его лично, и его окружения (коррупционно-криминальные подельники из кооператива "Озеро", а также примкнувшие к ним олигархи, верхушка военных, спецслужб, исполнительных и законодательных органов). В масштабах россии – это небольшая группа людей. Но, в конце концов, именно они окажутся крайними. И именно их в итоге разорвут.

И именно поэтому они не ищут выхода, а имитируют наличие стратегии, пытаясь удержаться у власти.

Впрочем, это ничего особо не меняет с точки зрения состояния мозгов российского населения. Вполне вероятный бунт в рф, действительно, может быть кровавым. Вопрос в том – насколько он будет реально очищающим.