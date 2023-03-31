путин объявил о новой концепции внешней политики рф: что это значит

Россия обиделась на Запад и будет искать более справедливого миропорядка

После того, как россия стала настоящей страной-изгоем из-за своего полномасштабного вторжения в Украину, ей теперь приходится искать выходы из этой ситуации. Для этого российский диктатор владимир путин объявил о новой концепции внешней политики рф.

О положениях обновленной концепции доложил глава МИД рф сергей лавров. По его словам, логика документа "отражает изменения на внешнеполитическом контуре после начала "СВО".

Теперь бредни про русофобию, русский мир и биологическое оружие закреплены юридически. "Телеграф", собрал самые интересные пункты из новой концепции внешней политики рф, в которой оказалось так много старого:

приоритеты гуманитарной политики – противодействие русофобии, защита русского языка, культуры, спорта, церкви от дискриминации, борьба за историческую правду;

главная цель в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания;

курс США — это главный источник антироссийской политики и рисков для безопасности рф;

россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития;

россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации;

россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах;

россия будет расследовать случаи разработки и размещения биологического оружия, прежде всего, в сопредельных государствах.

россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности.

особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией.

главная цель в Ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.

Кроме того, из интересного, в документе говорится о создании российского флагманского проекта в 21 веке — это превращение Евразии в единое "общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания".

Сам путин, комментируя данную концепцию заявил, что она послужит "добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам".

Он также попросил своих чиновников уделить особое внимание расширению связей с "конструктивно настроенными партнерами" и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к россии.

"В перспективном планировании важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений. Работать над укреплением суверенитета рф, повышения роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого многополярного миропорядка", — говорит путин.

Более подробно о занятиях кремля на ближайшее время вы можете прочитать в опубликованном документе.

Напомним, ранее мы писали о том, когда возможны переговоры с россией и почему рф ждет распад.

Также мы сообщали, что известный историк рассказал, как россия теряет свой суверенитет — "путин — ужасный геополитик".