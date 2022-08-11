Слово "россиянин" уже идентично слову "изгой". И это правильно

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин специально для "Телеграфа":

Финляндия и Эстония призвали остальные страны Евросоюза прекратить выдачу россиянам туристических виз.

За принятие такой меры выступает и президент Украины Владимир Зеленский.

Министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить это предложение уже в августе. Мнения европейской прессы разделились.

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Пророссийские медиа в Германии немедленно написали о том, что это, дескать, вода на мельницу российской пропаганды. По их словам, кремлёвская пропаганда пытается взорвать все мосты между россиянами и Западом, доказывая, что немцы, англичане и французы не любят русских и считают их людьми второго сорта. И, таким образом, якобы запретив выдачу туристических виз, ЕС лишь подбросит аргументов этим пропагандистам.

Такую же риторику ведет и пророссийское издание "Страна.юа", подчеркивая, что в кремле злорадствуют по поводу российских оппозиционеров за границей. Дескать, они тоже вынуждены будут терпеть неудобства.

Поддерживает кремлевских пропагандистов и российский оппозиционер, политолог Федор Крашенинников, который считает, что предложения запретить всем россиянам въезд в страны Запада и выслать в РФ всех из нее уехавших – невыполнимы и бесполезны.

Крашенинников говорит, что понимает эмоции Зеленского и уважает их, но делать, дескать, все равно ничего не надо, потому что запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина. Однако, такая же риторика используется и при обсуждении других мер воздействия на государство-агрессора.

Когда обсуждали необходимость нефтяного и газового эмбарго от ЕС, аргумент, что отказ от поставок не поможет победить Путина – тоже звучал. Потому что, дескать, энергоносители начнет покупать Китай и другие страны.

Поставки оружия также, по словам некоторых экспертов якобы не помогут победить Путина, а лишь будут продолжать страдания украинцев, которые должны сдаться уже наконец. А еще лучше — самоубиться, чтобы не мешать вести политологические дискуссии.

Получается, что эмбарго не поможет победить Путина, запрет импорта не поможет победить Путина, запрет выдачи туристических виз не поможет победить Путина, одиночные пикеты не помогут победить Путина… Складывается впечатление, что нас пытаются убедить в том, что Путина вообще нельзя побеждать.

"Даже если исходить из того, что предложенные меры будут реализованы, что они дадут?" — вопрошает в своей колонке для DW Федор Крашенинников.

В первую очередь, они дадут понятие справедливости, которое заключается в словах Зеленского о том, что если Россия не может жить в семье европейских народов, то не нужно тогда и пускать россиян в эти страны. Это будет, в первую очередь, логично. И только во вторую очередь эти меры потенциально могут возыметь какое-то влияние на то, чтобы легитимность власти Путина постоянно снижалась из-за внутреннего недовольства.

Очень важным является тот факт, что именно Владимир Зеленский озвучивает эти инициативы, направленные на решения европейских правительств. Это очередной раз подтверждает тот простой факт, что если россияне хотят очиститься от ярлыков пособников путинского режима, то говорить, в первую очередь, они должны с Украиной, а не с европейскими правительствами.

Ведь, по сути, слова Крашенинникова и публикации в западной прессе обращены к европейцам. "Я понимаю Зеленского", говорит Крашенинников, "он делает эмоциональные заявления". Но, вы-то разумные люди, обращается он к европейской аудитории. Запрет виз ничего не даст…

Такая риторика повторяется постоянно. Европейский Союз имеет возможность влиять на россиян. А некоторые россияне пытаются убедить Евросоюз в том, что это не они виноваты, а плохой Путин.

К сожалению, Украины в этом диалоге нет. А должна быть. Именно Украина теперь должна решать, что россиянам можно, а что нельзя. Если вам это не нравится — либо работайте, чтобы остановить войну, либо переставайте быть россиянами — получайте другие гражданства, становитесь политическими беженцами.

Но, сидеть как в супермаркете и рассуждать "это не сработает" и "вот это не сработает" больше не получится.

Слово "россиянин" уже идентично слову "изгой". И это — правильно.