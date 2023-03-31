путін оголосив про нову концепцію зовнішньої політики росії: що це означає

росія образилася на Захід і шукатиме справедливішого світопорядку

Після того, як росія стала справжньою країною-ізгоєм через своє повномасштабне вторгнення в Україну, їй тепер доводиться шукати виходи із цієї ситуації. Для цього російський диктатор володимир путін оголосив про нову концепцію зовнішньої політики росії.

Про положення оновленої концепції доповів глава МЗС росії сергій лавров. За його словами, логіка документа "відображає зміни на зовнішньополітичному контурі після початку "СВО".

Тепер марення про русофобію, "руський мір" та біологічну зброю закріплені юридично. "Телеграф", зібрав найцікавіші пункти з нової концепції зовнішньої політики росії, в якій виявилося так багато старого:

пріоритети гуманітарної політики — протидія русофобії, захист російської мови, культури, спорту, церкви від дискримінації, боротьба за історичну правду;

головна мета у ближньому зарубіжжі – перетворення регіону на зону миру, добросусідства та процвітання;

курс США — це основне джерело антиросійської політики та ризиків для безпеки росії;

росія самовизначилася як самобутня країна-цивілізація, велика євразійська та євро-тихоокеанська держава, оплота руського миру, одного з суверенних центрів світового розвитку;

росія не вважає себе ворогом Заходу, не ізолюється від нього, розраховує на усвідомлення ним безперспективності конфронтації;

росія має намір приділяти пріоритетну увагу усунення рудиментів домінування США та інших недружніх держав у світових справах;

росія буде розслідувати випадки розробки та розміщення біологічної зброї, насамперед у суміжних державах;

росія прагне забезпечення безпеки однаковою мірою всім країнам з урахуванням принципу взаємності;

особливо важливе значення має всеосяжне поглиблення зв’язків та координації з Китаєм та Індією;

Крім того, з цікавого в документі йдеться про створення російського флагманського проекту в 21 столітті — це перетворення Євразії в єдиний "загальноконтинентальний простір миру, стабільності, взаємної довіри, розвитку та процвітання".

Сам путін, коментуючи цю концепцію, заявив, що вона послужить "добротною доктринальною основою для подальшої роботи з міжнародних справ".

Він також попросив своїх чиновників приділити особливу увагу розширенню зв’язків із "конструктивно налаштованими партнерами" та формуванню умов для відмови недружніх держав від ворожої політики щодо росії.

"У перспективному плануванні важливо враховувати всю повноту факторів і тенденцій розвитку міжнародних відносин. Працювати над зміцненням суверенітету росії, підвищення ролі нашої країни у вирішенні світових проблем та формуванні більш справедливого багатополярного світопорядку", — говорить путін.

Детальніше про заняття кремля на найближчий час ви можете прочитати в опублікованому документі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли можливі переговори з росією і чому росії чекає розпад.

Також ми повідомляли, що відомий історик розповів, як росія втрачає свій суверенітет — "путін — жахливий геополітик".