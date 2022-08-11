Слово "росіянин" вже ідентичне слову "вигнанець". І це правильно.

Експерт Інституту постінформаційного суспільства, медіаексперт, заступник міністра інформполітики (2017-2019 рр.) Дмитро Золотухін спеціально для "Телеграфа":

Фінляндія та Естонія закликали інші країни Євросоюзу припинити видачу росіянам туристичних віз.

За вжиття такого заходу виступає і президент України Володимир Зеленський.

Міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити цю пропозицію вже у серпні. Думки європейської преси розділилися.

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Проросійські медіа у Німеччині негайно написали про те, що це, мовляв, вода на млин російської пропаганди. За їхніми словами, кремлівська пропаганда намагається підірвати всі мости між росіянами та Заходом, доводячи, що німці, англійці та французи не люблять росіян і вважають їх людьми другого ґатунку. І таким чином, нібито заборонивши видачу туристичних віз, ЄС лише підкине аргументи цим пропагандистам.

Таку ж риторику веде і проросійське видання "Страна.юа", наголошуючи, що в кремлі зловтішаються з приводу російських опозиціонерів за кордоном. Мовляв, вони теж змушені будуть зазнавати незручностей.

Підтримує кремлівських пропагандистів і російський опозиціонер, політолог Федір Крашенінніков, який вважає, що пропозиції заборонити всім росіянам в’їзд до країн Заходу та вислати до РФ всіх, хто з неї виїхав, – нездійсненні та марні.

Крашенинников каже, що розуміє емоції Зеленського та поважає їх, але робити, мовляв, все одно нічого не треба, бо заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна. Однак така сама риторика використовується і при обговоренні інших заходів впливу на державу-агресора.

Коли обговорювали необхідність нафтового та газового ембарго від ЄС, аргумент, що відмова від постачання не допоможе перемогти Путіна – також звучав. Бо енергоносії почне купувати Китай та інші країни.

Постачання зброї також, за словами деяких експертів, нібито не допоможуть перемогти Путіна, а лише продовжуватимуть страждання українців, які мають здатися вже нарешті. А ще краще — самогубитись, щоб не заважати вести політологічні дискусії.

Виходить, що ембарго не допоможе перемогти Путіна, заборона імпорту не допоможе перемогти Путіна, заборона видачі туристичних віз не допоможе перемогти Путіна, поодинокі пікети не допоможуть перемогти Путіна… Складається враження, що нас намагаються переконати, що Путіна взагалі не можна перемагати.

"Навіть якщо виходити з того, що запропоновані заходи будуть реалізовані, що вони дадуть?" — запитує у своїй колонці для DW Федір Крашенінніков.

Насамперед вони дадуть поняття справедливості, яке полягає в словах Зеленського про те, що якщо Росія не може жити в сім’ї європейських народів, то не потрібно тоді й пускати росіян у ці країни. Це буде насамперед логічно. І тільки в другу чергу ці заходи потенційно можуть мати певний вплив на те, щоб легітимність влади Путіна постійно знижувалася через внутрішні незадоволення.

Дуже важливим є той факт, що саме Володимир Зеленський озвучує ці ініціативи, спрямовані на рішення європейських урядів. Це вкотре підтверджує той простий факт, що якщо росіяни хочуть очиститися від ярликів посібників путінського режиму, то говорити насамперед вони мають з Україною, а не з європейськими урядами.

Адже, по суті, слова Крашеніннікова та публікації у західній пресі звернені до європейців. "Я розумію Зеленського", каже Крашенінніков, "він робить емоційні заяви". Але, ви розумні люди, звертається він до європейської аудиторії. Заборона віз нічого не дасть.

Така риторика постійно повторюється. Європейський Союз має можливість впливати на росіян. А деякі росіяни намагаються переконати Євросоюз у тому, що це не вони винні, а поганий Путін.

На жаль, України у цьому діалозі немає. А має бути. Саме Україна тепер має вирішувати, що росіянам можна, а що не можна. Якщо вам це не подобається — чи працюйте, щоб зупинити війну, чи переставайте бути росіянами — отримуйте інші громадянства, ставайте політичними біженцями.

Але сидіти як у супермаркеті і міркувати "це не спрацює" і "ось це не спрацює" більше не вийде.

Слово "росіянин" вже ідентичне слову "вигнанець". І це правильно.