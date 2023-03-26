"путін — жахливий геополітик": відомий історик розповів, як росія втрачає свій суверенітет

Москва може врятувати свій суверенітет, але для цього їй треба закінчити війну проти України та вивести свої війська

Залежність росії від Китаю зростатиме, а кремлівський диктатор володимир путін продовжуючи війну проти України і далі закопуватиме суверенітет своєї країни.

Таку думку озвучив "Еспресо" історик Тімоті Снайдер, який наголосив, що антизахідний рух росії, який вона розпочала у 2000-х роках, не має сенсу.

"Я думаю, що путін справді жахливий геополітик. Я маю на увазі, що люди дивляться на нього, як на лідера з певною харизмою. Я цього не розумію, бо не відчуваю", — зазначив він.

За його словами, якби російський диктатор справді вірив у багатополярний світ, то він би співпрацював із Заходом та Китаєм, тим самим ставши одним із полюсів цього світу. Натомість він вдруге вторгся в Україну навіть попри те, що там було багато людей, які хотіли з ним співпрацювати.

Снайдер наголошує, що своїми діями путін вганяє свою країну у залежність від Китаю і втрачає свою суб’єктність.

"Тобто щодня, коли вони привозять своїх солдатів зі Східної Азії вмирати в Україні, вони роблять Китай сильнішим. Щодня, коли вони змушені продавати Китаю все за китайськими цінами, вони роблять Китай сильнішим", — говорить він.

Історик додав, що якби росія думала про своє майбутнє, то вона спробувала б зупинити війну сьогодні, вивела всі свої війська з України і змінила режим путіна. Це дозволило б апелювати до того, що путін зробив помилку.

"І тоді у росії з’явився шанс стати суверенною країною, тому що вона могла б маневрувати між Китаєм і Заходом. Я думаю, що путін фактично закопує російський суверенітет і чим довше він воює в Україні, тим гірше для рф", — підсумував Снайдер.

Нагадаємо, раніше Снайдер пояснив, що путінська політика завдала непоправного удару по російській культурі та описав 10 кроків, як саме кремль її знищує.