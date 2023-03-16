Російська культура знищується кремлем: відомий історик назвав десять головних кроків

Історик розповів, що зробила росія для знищення своєї культури

Керівництво росії зробило 10 кроків, які призвели до того, що сучасну російську культуру було практично знищено.

Про це розповів американський історик Тімоті Снайдер, який спеціалізується на дослідженні Східної Європи під час виступу в Раді Безпеки ООН 14 березня.

Він зазначив, що найбільшої шкоди росії та російській культурі завдали дії її керівництва. Крім того, він додав, що термін "русофобія" використовується кремлем для просування пропаганди та спроб виставити себе не агресором, а жертвою.

Історик навів 10 пунктів, які призвели до найбільших збитків для культури і зазначив, що всі вони були здійснені керівництвом країни.

Після початку вторгнення 750 тисяч росіян, включаючи творчих та найпродуктивніших людей, залишили країну. Знищення незалежної журналістики, без якої прості росіяни не можуть дізнатися нічого про світ. Введення загальної цензури та придушення свободи слова та вираження думок. Цензура підручників, ліквідація культурних установ, музеїв та громадських організацій, які висвітлювали російську історію. Спотворення пам’яті про Другу світову війну через ведення агресивних воєн у 2014 та 2022 роках. Приниження російської культури у всьому світі. Снайдер наголосив, що до 2014 року в Україні тепло ставилися до росії, проте тепер ситуація змінилася. Масові вбивства російськомовних в Україні. Історик зазначив, що у поточній війні було знищено більше носіїв російської мови, ніж унаслідок будь-якої іншої дії. Масова загибель росіян в агресивній війні. Воєнні злочини, історична травма та почуття провини. Все це, за словами Снайдера, вплине на життя молодого покоління і ще довго залишатиметься в національній пам’яті.

Десятий пункт Снайдер виділив окремо. Він у тому, що російське керівництво вчить своїх громадян тому, що скоєння геноциду це нормально. За словами історика, це спостерігається у сюжетах російського телебачення, яке виставляє українців "сатаністами" та закликає спалювати їх у будинках та топити дітей у річках.

"Твердження про те, що українців потрібно вбивати, тому що у них психічне захворювання, відоме як "русофобія", шкідливе для росіян, бо воно виховує їх у дусі геноциду. Але, звичайно, таке твердження набагато гірше для українців", — підкреслив Снайдер.

Як повідомлялося раніше, голова громадської організації "Центр громадянської освіти "Альменда" Валентина Потапова розповіла "Телеграфу", які наративи росіяни нав’язують школярам у Криму.