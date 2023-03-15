Забиратимуть паспорти у мігрантів та заборонятимуть поїздки чиновникам. Підбірка безглуздих законів росіян

Права людини покинули росію, але, здається, це мало кого хвилює

Компанію закону про тюремний строк за коментарі про "вагнерівців", який вчора прийняла держдума рф, складе нова безглузда заборона. Так, тепер у рф хочуть забирати у мігрантів набуте російське громадянство за "дискредитацію СВО".

Загалом 2022-ий рік став найбільш "каральним" в історії Кримінального кодексу рф — туди додали 85 рядків (нових складів злочинів) з описами, чого робити не можна, підрахувала "Медаізона".

"Телеграф" підготував підбірку з останніх найбезглуздіших заборон (або ідей щось заборонити) у рф:

Забирати паспорти у мігрантів

Зараз на розгляді у парламенті рф перебуває законопроєкт, який передбачає позбавлення набутого іноземцями громадянства рф за "дискредитацію" так званої "спецоперації" (СВО), передає Reuters.

Поправки, які передбачають втрату набутого громадянства за "зраду батьківщині" та "дискредитацію СВО" надійшли до законопроєкту, схваленого в першому читанні ще в квітні 2022 року, але не винесеного на розгляд у цілому. Проєкт передбачає відновлення права громадян України, Білорусі, Молдови та Казахстану, які постійно проживають в рф, на спрощену процедуру набуття громадянства РФ.

У 2022 році російські паспорти дали 700 тисячам осіб, близько половини з них — вихідцям з країн СНД.

Тюрма за "дискредитацію" найманців

У вівторок нижня палата держдуми проголосувала за поправку до законопроєкту, яка передбачає покарання за дискредитацію "добровольчих" груп, що воюють в Україні. Тобто, "вагнерівців".

Тепер ті, хто залишився рф, ризикують на 15 років загриміти до в’язниці, якщо їх буде визнано дискредитантами армії.

Документ підготувала група депутатів на чолі зі спікером думи в'ячеславом володіним. Наприкінці січня ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин просив володіна запровадити кримінальну відповідальність за "дискредитацію" колишніх засуджених, завербованих для участі у війні. пригожин, зокрема, хотів заборонити публікацію даних про їхні минулі злочини.

Але закон обернувся проти нього самого — за поширення будь, якої інформації, яку російське міноборони назве фейком, тепер саджатимуть.

Обшук за анекдот та тюрма за слово "війна"

Попередні зміни до законодавства стосуються поправок у закон про "дискредитацію" збройних сил: з початку війни по ньому регулярно заводять кримінальні справи за антивоєнні висловлювання.

Приміром, проти батька трьох дітей із Рязанської області Василя Большакова порушили кримінальну справу за анекдот про війну у "Вконтакті". На нього написали кілька доносів за інші пости у соцмережах, йому загрожує три роки в'язниці. Як звучав жарт:

- Сергій, а чому ми відступаємо від Херсона?

- Володю, то ти ж сам наказав звільнити Україну від фашистів та нацистів…".

За цей жарт у нього вдома влаштували обшук і вилучили закордонний паспорт, він перебуває під підпискою про невиїзд.

Також за використання слова "війна" замість "спеціальної військової операції" люди опинялися у в'язниці. За даними "ОВД-Інфо" та "Медіазони" на січень 2023 року, за "фейки" та "дискредитацію" було заведено 175 кримінальних та 5601 адміністративну справу.

Боротьба із "західними цінностями"

Російський президент володимир путін неодноразово смішив соцмережі згадкою у промовах своєї улюбленої теми про ЛГБТ на Заході. Він називав відхід від традиційних цінностей "сатанізмом", а фраза про "батьків один і два" стала мемом.

Восени 2022 року держдума рф ініціювали закон про повну заборону "пропаганди нетрадиційних відносин".

А 5 грудня путін підписав відповідний закон і тепер в рф повністю заборонено поширення матеріалів, які "пропагують нетрадиційні сексуальні стосунки".

Будь-хто, кого спіймають у скоєнні цього "порушення", може бути оштрафований на суму до 400 тис. рублів (5840 доларів), а для організацій або журналістів штрафи будуть вищими.

Заборона виїжджати

З 9 січня у рф обмежили виїзд з країни військовозобов’язаних (і тих, хто обмежено придатний до служби теж).

Заборонений виїзд із країни співробітникам поліції. А правоохоронці, які мають допуск до держтаємниці, мали здати закордонні паспорти.

росія застосовує радянську практику невиїзних, каже британська розвідка у свіжому зверненні від 15 березня. Від початку вторгнення чиновники зазнають суворих обмежень на поїздки за кордон.

Чиновникам, близьким до кремля, заборонено будь-які закордонні поїздки, пов'язані з відпочинком. У деяких випадках чиновникам доводиться здавати паспорти ФСБ. Ці заходи, ймовірно, призначені для того, щоб запобігати втечі незадоволених чиновників.

Існує ймовірність того, що обмеження на поїздки будуть поширюватися на ширше коло працівників держсектору.

Покарання для "зрадників Батьківщини"

У середині минулого року держдума ухвалила закон, який прирівнює перехід на бік супротивника до держзради, який загрожує до 20 років позбавлення волі.

Депутати запровадили кримінальну відповідальність за участь у діяльності небажаних організацій не лише на території росії, а й за її межами. Була посилена відповідальність за шпигунство, заклики до діяльності проти безпеки рф та найманство

У вересні парламент затвердив чергові поправки, які передбачають позбавлення волі до 15 років за добровільну здачу в полон, мародерство, відмову від участі у військових діях та невиконання наказів командира.

І це не повний список, а лише "вершки" шедеврів держдуми, яку називають "шаленим принтером". Так, раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада посилила законодавчі заборони щодо проведення мітингів і демонстрацій. А після цього путін заборонив іноземні слова.