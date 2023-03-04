росія тепер офіційно — друга армія "того" світу: найкращі веселі анекдоти на злобу дня

Добірка веселих анекдотів, яка не дасть вам занудьгувати

Четвер, 24 лютого, став найважчим днем для всіх українців. Росіяни нахабно вдерлися на нашу землю, проте вже рік отримують гідну відсіч на всіх фронтах. Ми навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється в обличчя окупанту, особливо актуальна тема про невдачі росіян на фронті і житті.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі популярні жарти про кривавого диктатора путіна, росію, росіян, якими можна ділитися зі своїми рідними та друзями в соціальних мережах та месенджерах.

Нові союзники рф пообіцяли, що посталять росії сотні леопардів як тільки їх спіймають.

У кожному правилі є винятки… Математики дозволили ділити на 0 будь-яку фразу з кремля.

Вони йшли на Київ, а підійшли до Гааги. Ось що буває, якщо користуватись картами третього рейху.

Якби я був тютюновим магнатом, то зробив би цигарки Бавовна. З органічним написом: Куріння вбиває. Ну і з різними смаками. Ялта з ментолом, Білгород з шоколадом тощо.

В цивілізованих країнах сором і ганьбу прикривають фіговим листком, а в росії — лавровим.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про оптимістів і песимістів.