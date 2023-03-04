росія тепер офіційно — друга армія "того" світу: найкращі веселі анекдоти на злобу дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Четвер, 24 лютого, став найважчим днем для всіх українців. Росіяни нахабно вдерлися на нашу землю, проте вже рік отримують гідну відсіч на всіх фронтах. Ми навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється в обличчя окупанту, особливо актуальна тема про невдачі росіян на фронті і житті.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі популярні жарти про кривавого диктатора путіна, росію, росіян, якими можна ділитися зі своїми рідними та друзями в соціальних мережах та месенджерах.
Нові союзники рф пообіцяли, що посталять росії сотні леопардів як тільки їх спіймають.
У кожному правилі є винятки… Математики дозволили ділити на 0 будь-яку фразу з кремля.
Вони йшли на Київ, а підійшли до Гааги. Ось що буває, якщо користуватись картами третього рейху.
Якби я був тютюновим магнатом, то зробив би цигарки Бавовна. З органічним написом: Куріння вбиває. Ну і з різними смаками. Ялта з ментолом, Білгород з шоколадом тощо.
В цивілізованих країнах сором і ганьбу прикривають фіговим листком, а в росії — лавровим.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про оптимістів і песимістів.