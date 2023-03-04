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росія тепер офіційно — друга армія "того" світу: найкращі веселі анекдоти на злобу дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Telegram-канал "Орестократія"

Добірка веселих анекдотів, яка не дасть вам занудьгувати

Четвер, 24 лютого, став найважчим днем для всіх українців. Росіяни нахабно вдерлися на нашу землю, проте вже рік отримують гідну відсіч на всіх фронтах. Ми навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється в обличчя окупанту, особливо актуальна тема про невдачі росіян на фронті і житті.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі популярні жарти про кривавого диктатора путіна, росію, росіян, якими можна ділитися зі своїми рідними та друзями в соціальних мережах та месенджерах.

Нові союзники рф пообіцяли, що посталять росії сотні леопардів як тільки їх спіймають.

анекдот про окупантів

У кожному правилі є винятки… Математики дозволили ділити на 0 будь-яку фразу з кремля.

анекдот про російську мову

Вони йшли на Київ, а підійшли до Гааги. Ось що буває, якщо користуватись картами третього рейху.

анекдот про росіян

Якби я був тютюновим магнатом, то зробив би цигарки Бавовна. З органічним написом: Куріння вбиває. Ну і з різними смаками. Ялта з ментолом, Білгород з шоколадом тощо.

анекдот про путіна

В цивілізованих країнах сором і ганьбу прикривають фіговим листком, а в росії — лавровим.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про оптимістів і песимістів.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Жарти #Гумор #Анекдоти