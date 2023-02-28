путін заборонив у росії іноземні слова: у мережі сміються

Для деяких слів введуть винятки

Російський диктатор володимир путін підписав закон про неприпустимість використання в рф іноземних слів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, йдеться про всі слова іноземного походження, за винятком тих, для яких немає аналогів у російській мові.

"При використанні російської мови як державної мови російської федерації не допускається слів та виразів, що не відповідають нормам сучасної російської літературної мови (у тому числі й нецензурної лайки), за винятком іноземних слів, які не мають загальновживаних аналогів у російській мові", — йдеться в текст документа.

Зазначається, що перелік винятків буде надано окремо.

Користувачі мережі не змогли пройти повз цю ініціативу і почали жартувати з цього приводу. Зокрема, знайшлися й ті, хто нагадав, що у словосполуці "президент російської федерації" всі три слова мають іноземне походження.

Як повідомлялося раніше, путін підписав документ про зупинення участі росії в Договорі про нерозповсюдження наступальних озброєнь (ДСНО). Втім, експерти вважають, що через це гонка озброєнь не розпочнеться.