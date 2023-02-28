путін згадав часи "мочити в сортирі" і зробив "жорстку" заяву (відео)

Глава кремля жорстко висловився на засіданні ФСБ, щоб бути ближчим до народу

Президент рф володимир путін любить жорсткі висловлювання на адресу неугодних. 1999 року він заявив, що "мочитиме в сортирах" терористів, а цього разу закликав спецслужби витравити з країни "всю мерзоту".

Пограти у "сильного лідера" російський диктатор вирішив під час виступу на засіданні колегії ФСБ. "Мерзотою" у розумінні путіна є всі, хто не згоден з політикою росії.

У вівторок, 28 лютого, у росії відбулося засідання колегії ФСБ, щоб підбити підсумки роботи за 2022 рік і позначити цілі на 2023-й. На ньому виступив і путін, який заявив, що є сили, які хочуть розколоти росію. Як зброю вони застосовують сепаратизм, націоналізм та іншу "мерзоту", яку потрібно ліквідувати.

"Звісно, потрібно виявляти та припиняти протизаконну діяльність тих, хто намагається розколоти, послабити наше суспільство, використовує як зброю сепаратизм, націоналізм, неонацизм та ксенофобію. Це теж завжди застосовувалося щодо нашої країни, а зараз, спроби, звісно, найактивніші… спроби активізувати всю цю мерзоту на нашій землі", — жорстко заявив російський президент.

Нагадаємо, що 1999 року, коли путін обіймав посаду голови уряду росії, на прес-конференції в Астані він заявив, що "мочитиме терористів у сортирах", якщо в цьому буде необхідність. Цією фразою він описав події одного з днів Чеченської війни, а саме бомбардування російською авіацією Грозного, де, на його думку, перебували терористи. Через кілька років путіну довелося вибачитися за свою фразу, яка швидко стала політичним афоризмом.

Зараз президент рф знову намагається грати в "сильного лідера" і обирає слова, зрозумілі своєму населенню та використовувані ним у побуті. Таким чином він намагається продемонструвати жорстокість та близькість до росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін розлютився через назву бригади Сил оборони України. Він провів паралель з нацистською Німеччиною, але забув, що в Росії є бригада з аналогічною назвою.