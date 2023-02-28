путин вспомнил времена "мочить в сортире" и сделал "жесткое" заявление (видео)

Глава кремля жестко выразился на заседании ФСБ, чтобы быть ближе к народу

Президент рф владимир путин любит жесткие высказывания в адрес неугодных. В 1999 году он заявил, что будет "мочить в сортирах" террористов, а на этот раз призвал спецслужбы вытравить из страны "всю мразь".

Поиграть в "сильного лидера" российский диктатор решил во время выступления на заседании коллегии ФСБ. "Мразями" в понимании путина являются все, кто не согласен с политикой россии.

Во вторник, 28 февраля, в россии состоялось заседание коллегии ФСБ, чтобы подвести итоги работы за 2022 год и обозначить цели на 2023-й. На нем выступил и владимир путин, который заявил, что есть силы, которые хотят расколоть россию. В качестве оружия они применяют сепаратизм, национализм и прочую "мразь", которую нужно ликвидировать.

"Конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, попытки, конечно, наиболее активные… попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", — жестко заявил российский президент.

Напомним, что в 1999 году, когда путин занимал должность председателя правительства росси, на пресс-конференции в Астане он заявил, что будет "мочить террористов в сортирах", если в этом будет необходимость. Этой фразой он описал события одного из дней Чеченской войны, а именно бомбардировки российской авиацией Грозного, где, по его мнению, и находились террористы. Спустя несколько лет путину пришлось извиниться за свою фразу, которая быстро стала политическим афоризмом.

Сейчас президент рф снова пытается играть "сильного лидера" и выбирает слова, понятные своему населению и используемые им в быту. Таким образом он пытается продемонстрировать жестокость и близость к россиянам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин разозлился из-за названия бригады Сил обороны Украины. Он провел параллель с нацистской Германией, но забыл, что в россии есть бригада с аналогичным названием.