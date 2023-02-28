путин запретил в россии иностранные слова: в сети смеются

Для некоторых слов введут исключения

Российский диктатор владимир путин подписал закон о недопустимости использования в рф иностранных слов.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о всех словах иностранного происхождения, за исключением тех, для которых нет аналогов в российском языке.

"При использовании русского языка как государственного языка российской федерации не допускается слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе и нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке", — говорится в тексте документа.

Отмечается, что перечень исключений будет предоставлен отдельно.

Пользователи сети не смогли пройти мимо этой инициативы и начали шутить по этому поводу. В частности нашлись и те, кто напомнил, что в словосочетании "президент российской федерации" все три слова имеют иностранное происхождение.

Как сообщалось ранее, путин подписал документ о приостановке участия россии в Договоре о нераспространении наступательных вооружений (ДСНВ). Впрочем, эксперты считают, что из-за этого гонка вооружений не начнется.