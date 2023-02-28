путин запретил в россии иностранные слова: в сети смеются
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Для некоторых слов введут исключения
Российский диктатор владимир путин подписал закон о недопустимости использования в рф иностранных слов.
Как сообщают местные СМИ, речь идет о всех словах иностранного происхождения, за исключением тех, для которых нет аналогов в российском языке.
"При использовании русского языка как государственного языка российской федерации не допускается слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе и нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке", — говорится в тексте документа.
Отмечается, что перечень исключений будет предоставлен отдельно.
Пользователи сети не смогли пройти мимо этой инициативы и начали шутить по этому поводу. В частности нашлись и те, кто напомнил, что в словосочетании "президент российской федерации" все три слова имеют иностранное происхождение.
Как сообщалось ранее, путин подписал документ о приостановке участия россии в Договоре о нераспространении наступательных вооружений (ДСНВ). Впрочем, эксперты считают, что из-за этого гонка вооружений не начнется.