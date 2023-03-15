Будут забирать паспорта у мигрантов и запрещать поездки чиновникам. Подборка бессмысленных законов россиян

Права человека покинули россию, но, кажется, это мало кого волнует

Компанию закона о тюремном сроке за комментарии о "вагнеровцах", который вчера приняла госдума рф, составит новый бессмысленный запрет. Да, теперь в россии хотят забирать у мигрантов приобретенное российское гражданство за "дискредитацию СВО".

В целом 2022-й год стал самым "наказуемым" в истории Уголовного кодекса рф — туда добавили 85 строк (новых составов преступлений) с описаниями, чего делать нельзя, подсчитала "Медаизона".

"Телеграф" подготовил подборку из последних самых нелепых запретов (или идей что-то запретить) в россии.

Забирать паспорта у мигрантов

Сейчас на рассмотрении в парламенте россии находится законопроект, предусматривающий лишение приобретенного иностранцами гражданства россии за "дискредитацию" так называемой "спецоперации" (СВО), передает Reuters.

Поправки, которые предусматривают утрату приобретенного гражданства за "измену родине" и "дискредитацию СВО", поступили в законопроект, одобренный в первом чтении еще в апреле 2022 года, но не вынесенный на рассмотрение в целом. Проект предусматривает восстановление права граждан Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана, постоянно проживающих в россии, на упрощенную процедуру приобретения гражданства рф.

В 2022 году российские паспорта дали 700 тысяч человек, около половины из них — выходцам из стран СНГ.

Тюрьма за "дискредитацию" наемников

Во вторник нижняя палата госдумы проголосовала за поправку к законопроекту, которая предусматривает наказание за дискредитацию воюющих в Украине "добровольческих" групп. То есть, "вагнеровцев".

Теперь оставшиеся в россии рискуют на 15 лет загреметь в тюрьму, если они будут признаны дискредитантами армии.

Документ подготовила группа депутатов во главе со спикером думы Вячеславом Владиным. В конце января главарь ПИК "Вагнер" евгений пригожин просил владельца ввести уголовную ответственность за "дискредитацию" бывших осужденных, завербованных для участия в войне. пригожин, в частности, хотел запретить публикацию данных об их преступлениях.

Но закон обернулся против него самого — за распространение любой информации, которую российское минобороны назовет фейком, теперь будут сажать.

Обыск за анекдот и тюрьма за слово "война"

Предыдущие изменения в законодательство касаются поправок в закон о "дискредитации" вооруженных сил: с начала войны по нему регулярно возбуждают уголовные дела за антивоенные высказывания.

К примеру, против отца троих детей из Рязанской области Василия Большакова нарушили уголовное дело за анекдот о войне во "ВКонтакте". На него написали несколько доносов за другие посты в соцсетях, ему грозит три года тюрьмы. Как звучала шутка:

– Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

- Володя, ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…".

За эту шутку у него дома устроили обыск и изъяли загранпаспорт, он находится под подпиской о невыезде.

Также при использовании слова "война" вместо "специальной военной операции" люди оказывались в тюрьме. По данным "ОВД-Инфо" и "Медиазоны" на январь 2023 года, за "фейки" и "дискредитацию" было заведено 175 уголовных и 5601 административное дело.

Борьба с "западными ценностями"

российский президент владимир путин неоднократно смешил соцсети упоминанием в речах своей любимой темы о ЛГБТ на Западе. Он называл отход от традиционных ценностей "сатанизмом", а фраза об "отцах один и два" стала мемом.

Осенью 2022 года госдума россии инициировали закон о полном запрете "пропаганды нетрадиционных отношений".

А 5 декабря путин подписал соответствующий закон и теперь в россии полностью запрещено распространение материалов, которые "пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения".

Любой, кого поймают в совершении этого "нарушения", может быть оштрафован на сумму до 400 тыс. рублей (5840 долларов), а для организаций или журналистов штрафы будут выше.

Запрет уезжать

С 9 января в россии ограничили выезд из страны военнообязанных (и тех, кто ограниченно годен к службе тоже).

Запрещен выезд из страны сотрудникам полиции. А правоохранители, имеющие допуск к гостайне, должны были сдать загранпаспорта.

россия применяет советскую практику невыездных, говорит британская разведка в свежем обращении от 15 марта. С начала вторжения чиновники испытывают строгие ограничения на поездки за границу.

Чиновникам, близким к кремлю, запрещены какие-либо заграничные поездки, связанные с отдыхом. В некоторых случаях чиновникам приходится сдавать паспорта ФСБ. Эти меры, вероятно, предназначены для того, чтобы предотвращать бегство недовольных чиновников.

Существует вероятность того, что ограничения на поездки будут распространяться на более широкий круг работников госсектора.

Наказание для "изменников родины"

В середине прошлого года госдума приняла закон, приравнивающий переход на сторону противника к госизмене, который грозит до 20 лет лишения свободы.

Депутаты ввели уголовную ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций не только на территории россии, но и за ее пределами. Была усилена ответственность за шпионаж, призывы к деятельности против безопасности россии и наемники.

В сентябре парламент утвердил очередные поправки, предусматривающие лишение свободы до 15 лет за добровольную сдачу в плен, мародерство, отказ от участия в военных действиях и невыполнение приказов командира.

И это не полный список, а только "сливки" шедевров госдумы, которую называют "безумным принтером". Так, ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти ужесточили законодательные запреты на проведение митингов и демонстраций. А после этого путин запретил иностранные слова.