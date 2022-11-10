В Беларуси запретили местный аналог лозунга "Слава Украине": чем объясняют

Безобидную фразу приравняли к нацистской и

Пока белорусские военнослужащие совместно с российской армией начали проявлять больше активности у северных границ Украины, обычным гражданам РБ все сильнее "закручивают гайки". Так, 10 ноября стало известно, что националистический лозунг "Жыве Беларусь" попало в список запрещенной символики согласно закону, созданному режимом александра лукашенко.

Об этом сообщает "Настоящее время", ссылаясь на опубликованный документ в открытом доступе. Сам лозунг и его отзыв "Жыве", что, по сути, являются белорусской вариацией нашего "Слава Украине! Героям слава!" обозван в официальных бумагах "коллаборационистским" и приравнивается к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер".

Также составители документа отметили, что обычно произнесение этих слов сопровождается поднятием правой руки с распрямленной ладонью — как еще одна отсылка к гитлеровской Германии, когда было нормой "зиговать" при фюрере.

Слова "Жыве Беларусь" пополнили список запрещенной в РБ символики, состоящий из 52 пунктов. Это высказывание привязали к 13-му Белорусскому полицейскому батальону при СД, а также 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС.

Однако попытки лукашенковского режима запретить даже настолько маленький элемент, ставший символом революции 2020 года, выглядит очень убого и смешно. Хотя бы потому, что слоган имеет историю намного длиннее, чем пытаются выставить у белорусского диктатора.

Считается, что изначальные истоки фраза "Жыве Беларусь" взяла с пароля нелегальной виленской революционной организации: "- Каго любіш? – Люблю Беларусь. — То ўзаемна". К своей нынешней форме лозунг пришел благодаря поэзии Янки Купалы "Гэта крык, што жыве Беларусь".

В 1917 году высказывание чуть "расширили" — до "Няхай жыве вольная Беларусь". Тогда его использовали политики Белорусской народной республики. А с использованием эпитета "советская" эту фразу спокойно себе использовали в БССР.

Наиболее сюрреалистическим запрет является, если учесть, что сейчас под девизом "Жыве Беларусь!" издают "Народную газету". Это медиа является официальным изданием Белорусского парламента. Однако, конечно же, наибольшую популярность фраза приобрела во время протестов после выборов президента РБ в 2020 году. Она по сути стала символом сопротивления и была использована многими авторами популярного контента для создания песен, стихов и рисунков. С этой фразой выпустили композицию даже украинские рок-исполнители — в поддержку белорусского народа украинским.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская попыталась оправдать белорусов, которые не слишком сопротивляются поддержке лукашенко путина.

Мы также собирали главные высказывания Тихановской из ее большого интервью украинским журналистами — там и про войну, и про кремлевский режим, и о многом другом.