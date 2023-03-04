россия теперь официально — вторая армия "того" мира: лучшие веселые анекдоты на злобу дня
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Четверг, 24 февраля, стал самым трудным днем для всех украинцев. Россияне нагло ворвались на нашу землю, однако уже год получают достойный отпор на всех фронтах. Мы даже в такие тяжелые времена смело и открыто смеемся в лицо оккупанту, особенно актуальна тема о неудачах россиян на фронте и жизни.
"Телеграф" собрал в этом материале популярные шутки о кровавом диктаторе путине, россии, россиянах, которыми можно делиться со своими родными и друзьями в социальных сетях и мессенджерах.
Новые союзники рф пообещали, что поставят россии сотни леопардов как только их поймают.
В каждом правиле есть исключения… Математики разрешили делить на 0 любую фразу из кремля.
Они шли на Киев, а подошли к Гааге. Вот что бывает, если пользоваться картами третьего рейха.
Будь я табачным магнатом, то сделал бы сигареты Бавовна. С органической надписью: Курение убивает. Ну и с разными вкусами. Ялта с ментолом, Белгород с шоколадом и т.д.
В цивилизованных странах стыд и позор прикрывают фиговым листом, а в россии – лавровым.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об оптимистах и пессимистах.