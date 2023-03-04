россия теперь официально — вторая армия "того" мира: лучшие веселые анекдоты на злобу дня

Подборка веселых анекдотов, которая не даст вам заскучать

Четверг, 24 февраля, стал самым трудным днем для всех украинцев. Россияне нагло ворвались на нашу землю, однако уже год получают достойный отпор на всех фронтах. Мы даже в такие тяжелые времена смело и открыто смеемся в лицо оккупанту, особенно актуальна тема о неудачах россиян на фронте и жизни.

"Телеграф" собрал в этом материале популярные шутки о кровавом диктаторе путине, россии, россиянах, которыми можно делиться со своими родными и друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Новые союзники рф пообещали, что поставят россии сотни леопардов как только их поймают.

В каждом правиле есть исключения… Математики разрешили делить на 0 любую фразу из кремля.

Они шли на Киев, а подошли к Гааге. Вот что бывает, если пользоваться картами третьего рейха.

Будь я табачным магнатом, то сделал бы сигареты Бавовна. С органической надписью: Курение убивает. Ну и с разными вкусами. Ялта с ментолом, Белгород с шоколадом и т.д.

В цивилизованных странах стыд и позор прикрывают фиговым листом, а в россии – лавровым.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об оптимистах и пессимистах.