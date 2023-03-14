Жодного здорового глузду та логіки: названо 3 наративи, які росія нав’язує дітям у Криму

Ідентичність просто стирають із розумів дітей

Вже майже дев’ять років Крим перебуває в російській окупації, і це має свої наслідки — Україну буквально "стерли" зі шкільних підручників, натомість дітям нав’язують три наративи.

Про них в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла колишня кримська викладач, голова громадської організації "Центр громадянської освіти Альменда" Валентина Потапова.

За її словами, зараз під впливом російської пропаганди в Криму знаходяться близько півмільйона дітей і студентів, при цьому аналіз близько 200 підручників з історії, правознавства, ОБЖ та географії показує, що їм нав’язують три види наративів:

загальна громадянська російська ідентичність; патріотизм; мілітаризація.

Так, в розумах дітей стирають ідентичність, переконують, що немає інших національностей і народів, які проживають у росії, на тлі чого через якийсь час може почати здаватися, що бути не росіянином, — погано. Також дітям нав’язують специфічне почуття патріотизму, яке пов’язане не з любов'ю до країни, а з любов'ю до держави.

"Це призвело до того, що в Криму майже зникло поняття суб’єктності людини і дитини. Коли ми питали студентів, чи відчувають вони, що на щось можуть вплинути в Криму, що їхній голос важливий, вони відповідали, що ні. Якщо спитати наших дітей, то я впевнена, що їхня відповідь буде інша", — розповідає Потапова.

За її словами, також у підручниках з географії знайшлися тези, повторювані президентом рф володимиром путіним: що світ не може бути монополярним, колективний Захід хоче послабити росію і не може бути їй другом, європейська цивілізація несе пропаганду ЛГБТ, а тому потрібно воювати за рф.

"Цей процес зараз в міжнародному праві називається індоктринацією, тобто навчання з метою нав’язати певні ідеологічні цінності, нехтуючи здоровим глуздом, логікою та критичним мисленням. І все, що зараз відбувається в Криму, дуже нагадує гітлерюгенд. Інколи думаєш, що в них є десь схована методичка з нацистської Німеччини", — підсумувала Потапова.

Більше на тему читайте в інтерв’ю на "Телеграфі" за посиланням — Росіяни стерли Україну з освітньої програми в окупації, — інтерв’ю з колишньою кримською викладачкою.