Україну "стерли" з карти світу: колишня кримська викладачка розповіла нюанси навчання в окупації

Всі вчителі, які намагалися донести учням хоч щось про Україну, отримали покарання у вигляді звільнення

Допоки українці розмірковують над нюансами майбутньої деокупації Криму, на півострові продовжує працювати жорстка імперіалістична машина. Під її "колеса" потрапляє все українське, зокрема і в навчальному процесі. За словами колишньої викладачки із Криму, нині очільниці ГО "Центр громадянської освіти "Альменда" Валентини Потапової, на сьогодні під впливом російської пропаганди в Криму знаходиться близько пів мільйона дітей.

У розмові із "Телеграфом" вона заявила, що окупанти не говорять про Україну поганого — вони взагалі про неї не розповідають. Наразі майже всі згадки про українську історію та культуру фактично стерті із підручників історії, навіть всесвітньої.

"Ми проаналізували 74 підручника з історії, — говорить Валентина Потапенко. — І не знайшли там мову ворожнечі щодо України, тому що в підручниках немає такої країни, як Україна. У підручнику із всесвітньої історії є згадка не про Україну, а про українські території, які є частиною росії. Тобто суб’єктності України там немає".

Наразі в Криму перебувають приблизно 334 тисячі дітей у віці від 0 до 15 років, 53 тисячі — від 15 до 18 років. Також є і студенти — близько 54 тисяч. Майже ніхто із них нічого не знає про Україну. Особлива проблема є з тими неповнолітніми, які народилися вже після окупації півострова. Росіяни майстерно зачищають культурне поле: закривають старі музеї, встановлюють нові пам'ятники і прописують свої правила.

"Почалась заміна вчителів, — також додає Потапенко. — Тих, хто намагався щось донести про Україну — звільнили. Крім того, вони запустили програму "земський вчитель", яка передбачає заохочення вчителів з рф приїжджати до Криму. Для цього їм виділяли немаленькі кошти".

Більшість студентів, які раніше навчалися у Валентини Потапенко, аби стати вчителями з історії, були вимушені звільнитися. Одного із її колишніх підопічних випхнули з роботи через те, що він "недостатньо велично" викладав історію рф. І подібна біда, говорить голова "Альменди", стосується всіх територій, де було впроваджено держстандарт росії щодо освіти.

"В Криму одна дитина зі ста має доступ до української мови. В 10-11 класах взагалі не мають доступу до української мови", — стверджує колишня викладачка.

На її думку, цьому питанню мають приділити увагу нинішні чиновники, адже реінтеграція в Україну рано чи пізно відбудеться. Однак для дітей, які не знають української, це стане стресом, адже в нашій державі навчання відбувається лише державної. Потапенко переконана, що цим питанням варто почати опікуватися вже зараз, а не після перемоги України.

Детальніше про проблеми із освітою на півострові ви можете прочитати в бесіді Валентини Потапенко із "Телеграфом": Росіяни стерли Україну з освітньої програми в окупації, — інтерв'ю з колишньою кримською викладачкою

Додамо, що навіть при такому вельми сумному розкладі в Криму знаходиться достатньо багато жителів, які підтримують Україну і бажають повернутися під синьо-жовтий прапор. Ми розповідали, як на півострові діє партизанський рух, і навіть пояснили, яким чином до нього можна доєднатися.