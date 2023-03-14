Украину "стерли" с карты мира: бывшая крымская преподавательница рассказала нюансы обучения в оккупации

Все учителя, пытавшиеся донести ученикам хоть что-то об Украине, получили наказание в виде увольнения

Пока украинцы размышляют над нюансами будущей деоккупации Крыма, на полуострове продолжает работать жесткая империалистическая машина. Под ее "колеса" попадает все украинское, в том числе и в учебном процессе. По словам бывшей преподавательницы из Крыма, ныне главы ОО "Центр гражданского образования "Альменда" Валентины Потаповой, на сегодняшний день под влиянием российской пропаганды в Крыму находится около полумиллиона детей.

В разговоре с "Телеграфом" она заявила, что оккупанты не говорят об Украине плохого — они вообще о ней не рассказывают. Сейчас почти все упоминания об украинской истории и культуре фактически стерты из учебников истории, даже всемирной.

"Мы проанализировали 74 учебника по истории, — говорит Валентина Потапенко. — И не нашли там язык враждебности по отношению к Украине, потому что в учебниках нет такой страны, как Украина. В учебнике по всемирной истории есть упоминание не об Украине, а об украинских территориях, которые являются частью россии. То есть субъектности Украины там нет".

Сейчас в Крыму находятся около 334 тысяч детей в возрасте от 0 до 15 лет, 53 тысячи — от 15 до 18 лет. Также есть и студенты — около 54 тысяч. Почти никто из них ничего не знает об Украине. Особая проблема есть с теми несовершеннолетними, которые родились уже после оккупации полуострова. Россияне мастерски зачищают культурное поле: закрывают старые музеи, устанавливают новые памятники и прописывают свои правила.

"Началась замена учителей, — также добавляет Потапенко. — Тех, кто пытался что-то донести об Украине — уволили. Кроме того, они запустили программу "земский учитель", которая предусматривает поощрение учителей из рф приезжать в Крым. Для этого им выделяли немаленькие средства" .

Большинство студентов, которые раньше учились у Валентины Потапенко, чтобы стать учителями по истории, были вынуждены уволиться. Одного из ее бывших подопечных вытолкали с работы из-за того, что он "недостаточно величественно" излагал историю россии. И подобная беда, говорит глава "Альменды", касается всех территорий, где был введен госстандарт рф насчет образования.

"В Крыму один ребенок из ста имеет доступ к украинскому языку. В 10-11 классах вообще не имеют доступа к украинскому языку", — утверждает бывшая преподавательница.

По ее мнению, этот вопрос должен уделить внимание нынешним чиновникам, ведь реинтеграция в Украину рано или поздно произойдет. Однако для детей, которые не знают украинского, это станет стрессом, ведь в нашем государстве обучение происходит только на государственном. Потапенко убеждена, что этим вопросом следует начать заботиться уже сейчас, а не после победы Украины.

Детальнее о проблемах с образованием на полуострове вы можете прочитать в беседе Валентины Потапенко с "Телеграфом": Россияне стерли Украину с образовательной программы в оккупации, — интервью с бывшей крымской преподавательницей

Добавим, что даже при таком печальном раскладе в Крыму находится достаточно много жителей, которые поддерживают Украину и желают вернуться под сине-желтый флаг. Мы рассказывали, как на полуострове действует партизанское движение, и даже объяснили, как к нему можно присоединиться.