Историк рассказал, что сделала россия для уничтожения своей культуры

Руководство россии предприняло 10 шагов, которые привели к тому, что современная российская культура была практически уничтожена.

Об этом рассказал американский историк Тимоти Снайдер, который специализируется на исследовании Восточной Европы, во время выступления в Совбезе ООН 14 марта.

Он отметил, что наибольшего вреда россии и российской культуре нанесли действия ее руководства. Кроме того, он добавил, что термин "русофобия" используется кремлем для продвижения пропаганды и попыток выставить себя не агрессором, а жертвой.

Историк навел 10 пунктов, которые привели к наибольшему ущербу для культуры и отметил, что все они были предприняты руководством страны.

После начала вторжения 750 тысяч россиян, включая творческих и наиболее продуктивных людей, покинули страну. Уничтожение независимой журналистики, без которой простые россияне не могут узнать ничего о внешнем мире. Введение всеобщей цензуры и подавление свободы слова и выражения мыслей. Цензура учебников и ликвидация культурных учреждений, музеев и общественных организаций, освещавших российскую историю. Искажение памяти о Второй мировой войне посредством ведения агрессивных войн в 2014 и 2022 годах. Унижение российской культуры во всем мире. Снайдер подчеркнул, что до 2014 года в Украине тепло относились к россии, однако теперь ситуация изменилась. Массовые убийства русскоязычных в Украине. Историк отметил, что в текущей войне было уничтожено больше носителей российского языка, чем вследствие любого другого действия. Массовая гибель россиян в агрессивной войне. Военные преступления, историческая травма и чувство вины. Все это, по словам Снайдера, окажет сильное воздействие на жизнь молодого поколения и еще долго будет оставаться в национальной памяти.

Десятый пункт Снайдер выделил отдельно. Он заключается в том, что российское руководство учит своих граждан тому, что совершения геноцида это нормально. По словам историка, это наблюдается в сюжетах российского телевидения, которое выставляет украинцев "сатанистами" и призывает сжигать их в домах и топить детей в реках.

"Утверждение о том, что украинцев нужно убивать, потому что у них психическое заболевание, известное как "русофобия", вредно для россиян, потому что оно воспитывает их в духе геноцида. Но, конечно, такое утверждение гораздо хуже для украинцев", — подчеркнул Снайдер.

Как сообщалось ранее, председатель общественной организации "Центр гражданского образования "Альменда" Валентина Потапова рассказала "Телеграфу", какие нарративы россияне навязывают школьникам в Крыму.