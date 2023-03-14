Никакого здравого смысла и логики: названы 3 нарратива, которые россия навязывает детям в Крыму

Идентичность просто стирают из умов детей

Уже почти девять лет Крым находится в российской оккупации, и это имеет свои последствия, — Украину буквально "стерли" из школьных учебников, вместо этого детям навязывают три нарратива.

О них в интервью "Телеграфу" рассказала бывшая крымская преподаватель, председатель общественной организации "Центр гражданского образования "Альменда" Валентина Потапова.

По ее словам, сейчас пропаганде в Крыму подвержено около полумиллиона детей и студентов, при этом анализ около 200 учебников по истории, правоведению, ОБЖ и географии показывает, что им навязывают три вида нарративов:

общая гражданская русская идентичность; патриотизм; милитаризация.

Так, в умах детей стирают идентичность, убеждают, что нет других национальностей и народов, проживающих в россии, на фоне чего спустя время может начать казаться, что быть не россиянином, — плохо. Также детям навязывают специфическое чувство патриотизма, которое завязано не на любви к стране, а на любви к государству.

"Это привело к тому, что в Крыму почти исчезло понятие субъектности человека и ребенка. Когда мы спрашивали студентов, чувствуют ли они, что на что-то могут повлиять в Крыму, что их голос важен, они отвечали, что нет. Если спросить наших детей, я уверена, что их ответ будет другой", — рассказывает Потапова.

По ее словам, также в учебниках по географии нашлись тезисы, повторяемые президентом рф владимиром путиным: что мир не может быть монополярным, коллективный Запад хочет ослабить россию и не может быть ей другом, европейская цивилизация несет пропаганду ЛГБТ, а потому нужно воевать за рф.

"Этот процесс сейчас в международном праве называется индоктринацией, то есть обучение с целью навязать определенные идеологические ценности, пренебрегая здравым смыслом, логикой и критическим мышлением. И все, что сейчас происходит в Крыму, очень напоминает гитлерюгенд. Иногда думаешь, что у них есть где-то скрытая методичка из нацистской Германии", — подытожила Потапова.

Больше по теме читайте в интервью на "Телеграфе" по ссылке — Россияне стерли Украину из образовательной программы в оккупации, — интервью с бывшей крымской преподавательницей.