"путин — ужасный геополитик": известный историк рассказал, как россия теряет свой суверенитет

Москва может спасти свой суверенитет, но для этого ей надо закончить войну против Украины и вывести свои войска

Зависимость россии от Китая будет расти, а кремлевский диктатор владимир путин продолжая войну против Украины будет и дальше закапывать суверенитет своей страны.

Такое мнение озвучил "Еспресо" историк Тимоти Снайдер, который подчеркнул, что антизападное движение россии, которое она начала в 2000-х годах не имеет смысла.

"Я думаю, что путин действительно ужасный геополитик. Я имею в виду, что люди смотрят на него, как на лидера с определенной харизмой. Я этого не понимаю, потому что не чувствую", — отметил он.

По его словам, если бы российский диктатор действительно верил в многополярный мир, то он бы сотрудничал с Западом и Китаем, тем самым став одним из полюсов этого мира. Вместо того, он во второй раз вторгся в Украину даже несмотря на то, что там было много людей, которые хотели с ним сотрудничать.

Снайдер подчеркивает, что своими действиями путин вгоняет свою страну в зависимость от Китая и теряет свою субъектность.

"То есть, каждый день, когда они привозят своих солдат из Восточной Азии умирать в Украине, они делают Китай сильнее. Каждый день, когда они вынуждены продавать Китаю все по китайским ценам, они делают Китай сильнее", — говорит он.

Историк добавил, что если бы россия думала о своем будущем, то она бы попыталась остановить войну сегодня, вывела все свои войска из Украины и сменила режим путина. Это бы позволило апеллировать к тому, что путин сделал ошибку

"И тогда у россии появился шанс стать суверенной страной, потому что она могла бы маневрировать между Китаем и Западом. Я думаю, что путин фактически закапывает российский суверенитет и чем дольше он воюет в Украине, тем хуже для рф", — подытожил Снайдер.

Напомним, ранее Снайдер объяснил, что путинская политика нанесла непоправимый удар по российской культуре и описал 10 шагов, как именно кремль ее уничтожает.