Си Цзиньпин полностью подавил путина: политический психолог назвал интересные моменты встречи

Валентин Ким проанализировал "Телеграфу", получил ли диктатор рф желаемое от переговоров с лидером КНР

Встреча и переговоры китайского лидера Си Цзиньпина в москве с президентом россии владимиром путиным стали одними из основных мировых политических событий на этой неделе. Наибольшей интригой этих переговоров до сих пор остается вопрос, присоединится ли все-таки Китай к войне против Украины на стороне рф и будет ли поставлять Поднебесная оружие для путина.

Итоги трехдневного официального визита главы КНР продолжает активно анализировать западная пресса, комментировать главные союзники Украины, топовые политики и украинские эксперты-международники.

"Телеграф" в свою очередь спросил Валентина Кима, политического психолога и эксперта по невербальной коммуникации, о скрытых особенностях этих переговоров в москве, в каком психологическом состоянии находился путин, что именно выдавало его нервозность и достиг ли он желаемого.

Отметим, невербальное поведение человека относится к его действиям, которые не связаны с речью, словами. Сюда входят мимика, жесты кисти руки, позы, положения тела и телодвижения, ног и стоп.

— На какие интересные детали встречи путина и Си Цзиньпина вы обратили внимание?

— С точки зрения невербальной коммуникации эта встреча стала очень простой и понятной для кого-либо, потому что поведение путина в целом очень четко проявило его статус по отношению к Си Цзиньпину и его психоэмоциональное состояние. Например, то, что путин был подавленным, ошеломленным и то, что Си очень четко доминировал над ним. Все это очень отчетливо ощущалось многими людьми. В том числе и не экспертами. То есть теми, кто не занимается анализом.

Поведение путина было очень неестественным, не откровенным. Оно не было скрытым. То, что путин чувствовал себя неловко, было видно по следующим признакам: во-первых, то, как он сидел в кресле во время этого разговора. Он скукожился, втиснулся в кресло. Кстати, вскрылся еще один интересный признак, что путин еще более низкого роста, чем Си Цзиньпин. Китайцы известны тем, что они небольшого роста, а путин оказывается еще ниже.

Во-вторых, он традиционно выкручивал своими ногами. Это традиционный такой "танец", который ему присущ.

— С чем этот "танец" связан — вероятным ухудшением его здоровья или другими факторами?

— Скорее всего, это связано с тем, что ему очень неудобно ходить на высоком каблуке. Возможно, еще были и какие-то скрытые каблуки в его обуви. Все это очень сильно влияет на его ощущение, и потому он так выкручивает ногами. Точно не знаю, что это на самом деле. Но в целом поведение путина достаточно сильно неуверенно.

Что касается рук, то ими он постоянно хватался за ручки кресла. Причем, это были такие неудобные перехваты, и он часто их менял. Это также признак неопределенности, неуверенности, нервозности. Он постоянно прикусывал губу, что свидетельствует о нехватке сконцентрированности и ощущении неудобства, а также неуверенности.

В общем, мимическую картину путин плохо контролировал. Полностью отсутствовали улыбки. К примеру, можно сравнить его известную встречу с Ангелой Меркель (канцлер Германии в 2005-2021 гг.), когда путин выпустил своих собак, зная, что Меркель их вообще боится. Если сравнить ту мимическую картину с этой, которую мы наблюдали во время встречи главы кремля и Си, то это — небо и земля.

То есть, вполне понятно и невооруженным глазом видно, что путин нервничает. Причем самое интересное — это не его поведение, а невербальное поведение Си Цзиньпина.

— Чем оно было таким необычным?

— Когда лидер Китая сел в кресло, он просто превратился в каменный монумент, повернул голову налево, смотрел на путина и практически не менял свою позицию. Такую позу очень часто воспроизводят руководители, которые выслушивают оправдания подчиненных, которые "накосячили".

Это некая монументальность, невозмутимость (сидит и даже не шевелится), прямой взгляд, который он не меняет и постоянно смотрит на путина, застылая мимическая картина (он не меняет эмоций). Причем он в этот момент даже может улыбаться или просто смотреть с интересом, или без него.

Но самое главное, что Цзиньпин применил очень мощное такое невербальное давление — он сел, повернулся, внимательно смотрел на путина и практически эти 5-7 минут (в течение которых говорил глава кремля) не менял своей позы. А это создает достаточно мощное невербальное давление на оппонента. И путин действительно нервничал.

Плюс к этому следует добавить, что происходил очень медленный перевод, поэтому постоянно необходимо было задерживаться, и в целом это также не создает столь дружелюбной атмосферы в процессе переговоров. То есть, мы в начале сразу видим, что Си Цзиньпин приехал к путину не обниматься, и путин ожидал чего-то неприятного для себя.

— Какие детали свидетельствуют, получил или не получил путин, чего хотел от этих переговоров?

— Самое главное, это не то, как встречи начинаются. Там очень много протокольных вещей, необходимости слишком формально выражать свой интерес встречей, радостью от приезда, удовольствием от встречи и так далее. То есть все это из области формализма. А самое главное – это то, как встречи заканчиваются. И здесь тоже было интересное видео, где путин провожал Си Цзиньпина (кстати, на этом месте в свое время Сталин провожал Мао Цзэдуна, и тут тоже есть определенный символизм).

Очень важно, когда путин провожал Си, он выглядел еще более растерянным. Это подтверждают дистанция, которую он держал, и то, как у него бегали глаза после того, как Си Цзиньпин сел в машину. А также то, как путин вынужденно стоял и какой он был сконфуженный.

Самое главное – это полное отсутствие невербальных признаков удовольствия. Даже не то, что путин были недовольным, а то, что в конце их встречи не было заметно большого количества невербальных признаков удовольствия.

— Что вы имеете в виду?

— То есть, например, если у тебя прошли положительные результативные переговоры, это будет проявляться в том, что когда ты будешь разговаривать, у тебя будут повышенные интонации, у тебя будет улыбка, будет спокойный взгляд, будут расправлены плечи, будет, грубо говоря, грудь колесом, приподнятый подбородок. У путина ничего из этого не было — никакого положительного признака, никаких положительных эмоций.

На этой диспозиции (на этой разнице), как они встречаются и прощаются, можно сделать предположение (конечно, невербалика — это о предположениях, а не о четких выводах), что путин не достиг того эмоционального удовольствия, на которое, возможно, он даже и не надеялся, но самое главное, что его не было.

Уже мы знаем, что по итогам этой встречи стало известно, что Си пригласил путина вместе с главой правительства рф мишустиным в Китай, но это очень формальная вещь. Надо обратить внимание, что ни один важный итоговый документ, ни один меморандум, подписан не был. В частности, Китай на себя не берет никаких обязательств по газу вроде тех, которые в свое время принимала Европа. То есть мы понимаем, что владимир путин не достиг своих целей.

В широком смысле невербальная коммуникация или невербальное общение — вид общения, для которого характерно использование невербального (бессловесного) поведения и невербальных коммуникаций в качестве главного средства передачи информации, организации взаимодействия, формирования образа, мысли о собеседнике, влияния на другого человека.

К таким средствам относится система знаков, отличающихся языковыми способами и формой их обнаружения. В процессе взаимодействия вербальные и невербальные средства могут усиливать или ослаблять действие друг на друга. Язык невербального общения является языком не только жестов, но и чувств. Люди используют для коммуникативной связи целый ряд невербальных средств: взгляды, мимику, позы, жесты и т.д.

Общаясь, люди неодинаково реагируют на невербальные сигналы: одни чувствительны к ним, другие — либо не знакомы с этой сферой коммуникации, либо не имеют опыта фиксации и расшифровки знаков невербальной коммуникации. Невербальное, как и языковое, предполагает обратную связь. Положительная невербальная обратная связь оказывает благоприятное влияние на взаимоотношения между собеседниками, а отрицательная сопровождает или порождает деструктивные взаимоотношения. Партнер, раздраженно отвечающий на вопросы собеседника, подает отрицательные сигналы.

При непосредственном общении важным средством является язык мимики и жестов, который не только дополняет и обогащает, индивидуализирует обычный язык, но иногда, например, при общении глухонемых людей, и заменяет его. Известно, что одно и то же слово, например приветствие, может быть произнесено с множеством самых разнообразных оттенков, которые передаются с помощью мимики, жестов, интонаций и отражают тончайшие переливы человеческих настроений и чувств.