Си показал, что он император, а россия теперь – его вассал - Алексей Гончаренко
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Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко специально для "Телеграфа" — об итогах визита китайского лидера в Москву
Вот и завершился вызвавший немалый ажиотаж визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Можно сделать определенные выводы.
Конечно, приезд Си Цзиньпина – это, в первую очередь, политический жест. И он не только ради того, чтобы якобы поддерживать путина.
Си показал, что он император, а россия теперь – его вассал, а не какая-то сверхдержава.
И вишенка на торте – "бавовна" в Джанкое, прямо после встречи Си и путина. А потом еще и в Севастополе – этакий провожающий аккорд.
путин что-то там рассказывал о концепции мира, которую предлагал Китай, и о том, что Киев сейчас не готов идти на переговоры.
Также он снова выдавал сказки о "россии-миротворце". Хоть понятно, что единственная концепция мира для нас – выход на границы 1991 года. О каком мире вообще может быть речь, когда россия направляет свои ракеты прямо на жилой дом, как это произошло сегодня в Запорожье?
По мнению путина, приезд Си – это некое признание российского диктатора, которого якобы снова поставили на одну ступеньку с лидерами мира. Но путин – это уже официально международный преступник.
И визит Си не придаст ему никаких дополнительных баллов.
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