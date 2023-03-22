Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко специально для "Телеграфа" — об итогах визита китайского лидера в Москву

Вот и завершился вызвавший немалый ажиотаж визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Можно сделать определенные выводы.

Конечно, приезд Си Цзиньпина – это, в первую очередь, политический жест. И он не только ради того, чтобы якобы поддерживать путина.

Си показал, что он император, а россия теперь – его вассал, а не какая-то сверхдержава.

И вишенка на торте – "бавовна" в Джанкое, прямо после встречи Си и путина. А потом еще и в Севастополе – этакий провожающий аккорд.

путин что-то там рассказывал о концепции мира, которую предлагал Китай, и о том, что Киев сейчас не готов идти на переговоры.

Также он снова выдавал сказки о "россии-миротворце". Хоть понятно, что единственная концепция мира для нас – выход на границы 1991 года. О каком мире вообще может быть речь, когда россия направляет свои ракеты прямо на жилой дом, как это произошло сегодня в Запорожье?

По мнению путина, приезд Си – это некое признание российского диктатора, которого якобы снова поставили на одну ступеньку с лидерами мира. Но путин – это уже официально международный преступник.

И визит Си не придаст ему никаких дополнительных баллов.