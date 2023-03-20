Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа":

Ордера на арест президента россии владимира путина и "уполномоченной по правам ребенка в рф" марии львовой-беловой, которые Международный уголовный суд (МУС) выдал 17 марта, обоснованно подозревая эту парочку в насильственной депортации украинских детей в россию, будут действовать до конца их жизни. Или до тех пор, пока эти военные преступники не предстанут перед судом Гааги. Соответствующее заявление сделал прокурор МУС Карим Хан.

То, что МУС выдал ордер на арест путина – огромный шаг с точки зрения привлечения агрессора к ответственности. И пример для многих, не только в россии.

Традиционно считалось, что глава государства, пока имеет такой статус, является неприкасаемым. Исключения были, но в большей степени касались африканских диктаторов-людоедов. Но ни разу еще такой ордер не выдавался касательно руководителя ядерной державы. Это нечто новое, небывалое со стороны структур типа МУС.

И это очень эффективное действие. В том числе потому, что ордер выдан на арест не только путина, но и так называемой "уполномоченной по правам ребенка в рф". Понятно, что она относится к разряду тех в окружении путина (других там просто нет), кто безропотно выполняет любые команды вождя. А сейчас наступает расплата. Рано или поздно львова-белова будет арестована, потому что такие преступления, как верно указал прокурор МУС Карим Хан, не имеют срока давности. Она будет отбывать реальный срок в тюрьме. И, думаю, очень большой.

Сейчас многие в рф примерят к себе эту ситуацию. Тут уместно проводить параллели с тем же Нюрнбергским процессом. Там среди осужденных были и те, кто отвечал за пропаганду. И те, кто отвечал за внешнюю политику, дипломаты, обслуживающие агрессию, режим, который унес жизни десятков миллионов. Там же, на скамье подсудимых, были и промышленники, которые производили вооружение для армии агрессора.

Этот пример отлично ложится на сегодняшнюю ситуацию с ордером МУС на арест путина и одного из его подчиненных.

Не уверен, что кто-то открыто в рф сейчас ищет замену путину. Но выжить ему стало куда сложнее. Шансы на то, что его придушит кто-то из собственного окружения, чтобы избавиться от этой общей проблемы, резко возросли.

Важно также понимать, что с выдачей этого ордера у самого путина стало еще меньше желания (которого и так фактически не было) искать какие-то разумные выходы из конфликта. Он теперь – окончательно загнанная крыса. Опасная не только для Украины и цивилизованного мира, но и для путинского же окружения. Которое на примере ордера по душу львовой-беловой видит собственные перспективы. И не хочет чего-то подобного для себя лично. А потому там будут искать возможность не схлопотать подобный ордер. Для чего нужно как можно быстрее избавляться от путина.

Как это будет (силовое устранение, психологическое давление, попытка заставить его отречься от власти под гарантии, что он спокойно сможет доживать свои дни где-то в бункере за Уралом) – сложно сказать. Но процесс выдавливания путина из Кремля сейчас пойдет интенсивнее.