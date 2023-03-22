"Показал, кто здесь босс" и "похоже на посещение больного родственника". Как западные медиа описывают встречу Си и путина

Западные медиа ярко описывают пир и не верят в попытку Си притвориться миротворцем

Визит главы Китая Си Цзиньпина к своему другу, президенту россии владимиру путину, был попыткой его поддержать (пока морально), а не завершить войну в Украине. Западные СМИ ставят под вопрос эффективность Си в образе миротворца и обращают внимание на повторение им риторики путина о вине НАТО в "конфликте".

"Телеграф" собрал главные акценты по поводу встречи в мировых СМИ:

Прием показал кто здесь босс, — The Guardian

Издание делает упор на помпе, с которого принимали лидера Китая и сравнивает ее с длинным столом для западных политиков. С первых минут встречи выглядело, что Си чувствовал себя боссом.

Западные медиа о встрече лидера Китая с владимиром путиным

Журналист издания Петр Зауэр обратил внимание на пышный обед в кремле, бесконечную красную дорожку и парализованное движение в москве ради свободных дорог для Си.

С того момента, как Си сошел со своего Боинга 747 в аэропорту Внуково, стало понятно, что визит Си имел огромное значение для кремля. его визита", — пишет журналист издания.

Си выглядел более расслабленным и властным, чем путин. Издание цитирует директора Influence Solutions Карен Леонг, которая заметила, что Си опередил путина, протянув руку для их рукопожатия. Этот шаг свидетельствует, что Си взял на себя лидерство в этих отношениях.

Си навестил больного родственника, — The Washington Post

Китайцы (пока) не оказывают оружия, но Си, безусловно, предложил моральную и психологическую поддержку в том, что можно было бы описать как навестить больного родственника, считает колумнист Дэвид Игнатиус. Его визит можно было бы описать фразой "сильный Китай поддерживает слабую россию."

Западные медиа о встрече лидера Китая с владимиром путиным

Стремление путина получить большую власть в Европе сделало его слабее . Такая россия все больше будет попадать под влияние Китая. Возможно, это главная причина братского визита Си: укрепляющий фланг против Америки и Запада.

. Такая россия все больше будет попадать под влияние Китая. Возможно, это главная причина братского визита Си: укрепляющий фланг против Америки и Запада. О мирном плане: играя миротворца, Си будет иметь оправдание для жестких мер спасения путина . Если Украина отклонит прекращение огня, он мог бы предложить боеприпасы для россии, утверждая, что он только выравнивает условия игры.

. Если Украина отклонит прекращение огня, он мог бы предложить боеприпасы для россии, утверждая, что он только выравнивает условия игры. Визит напомнил о том, насколько изолирован российский лидер. Кроме Китая и ряда других стран, россия стоит отдельно.

Посмотрите на фото из москвы: "Президент Евразии" — боюсь, это невидимая подпись к фотографиям Си среди золотых дверей и красных ковров кремля.

Мнение, что в огромной части света доминирует Китай, вызывает ужас. Если этот альянс удастся, мы будем жить в более темном мире.

Итог: на прошлой неделе Международный уголовный суд выдвинул пути обвинения в военных преступлениях. Си – его единственный могущественный друг. Иметь дело с ними по отдельности довольно плохо. Если они действительно станут партнерами в Евразии, разделяя владычество под китайским флагом, это будет хуже.

Превращается в китайскую ресурсную колонию, — FT

Издание FT приводит тезис источника, тесно связанного с Кремлем, который делает акцент на унизительной реальности:

"Логика событий диктует, что мы полностью превращаемся в китайскую ресурсную колонию. Наши серверы будут от Huawei. Мы будем основными поставщиками Китая всего. Они получат газ от Силы Сибири. К концу 2023 года юань станет нашей основной торговой валютой".

The New York Times: Совместное противостояние США вместо окончания войны в Украине

Издание обращает внимание, что вместо того, чтобы сосредоточиться на решении войны в Украине, визит усилил совместное противостояние Китая и россии американскому доминированию.

Западные медиа о встрече лидера Китая с владимиром путиным

Его приоритетом остается укрепление связей с Москвой. Однако ни путин, ни Си не упомянули о военной помощи. Также уклончивые комментарии двух лидеров говорят, что никакого прорыва не произошло и с планами мирных переговоров.

DW: Приоритетом Пекина является не прекращение войны

Западные медиа о встрече лидера Китая с владимиром путиным

Эта поездка показывает, что россия становится все более зависимой от Китая, считают обозреватели DW. Если статус-кво войны в Украине сохранится, больше всего выигрывает Китай.

Приоритетом Пекина является не прекращение войны. А главное для Китая – обеспечить сохранение российского режима у власти.

Предложение Пекина о прекращении огня может помочь выиграть россии больше времени.

CNN: Новая дружба Си и путина может стать испытанием для США

Западные медиа о встрече лидера Китая с Владимиром Путиным

Когда два автократа обменивались данью за пир из перепелов, оленины, сибирского белого лосося и гранатового щербета, Китай и россия, казалось, создали антизападное соглашение, которого США давно боялись, пишет журналист Стивен Коллинсон в статье CNN.

Китай уже извлекает выгоду от войны посредством увеличения торговли и способности покупать по сниженным ценам российский газ и нефть. Китаю сейчас лучше быть в образе миротворца, а не в качестве оруженосца путина.

Politico: Пекин поддерживает нарративы рф

Западные медиа о встрече лидера Китая с владимиром путиным

Вместе с призывами к "мирным переговорам" и "ответственному диалогу" Си раскритиковал санкции, обвинил расширение НАТО в конфликте и не предлагал вывести россиян из Украины.

Совместное заявление Си подчеркнуло его близкую дружбу с путиным и свидетельствует о полном восприятии Пекином нарративов россии. Именно кремль говорит, что войну вызвало расширение НАТО, а не агрессия россии.

Как сообщалось ранее, в конце февраля Китай обнародовал мирный план, в котором содержался призыв прекратить боевые действия и прекратить введение односторонних санкций. Следует отметить, что в украинском обществе он вызвал преимущественно критические комментарии.