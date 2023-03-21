Встреча путина и Си Цзиньпина: сделано заявление насчет ядерной войны

Во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в россию он обсудил с путиным также и возможность ядерной войны. Пообщавшись на данную тему они сделали совместное заявление по этому поводу.

Об этом передают российские пропагандисты.

Несмотря на постоянные размахивания российских пропагандистов и политиков ядерной дубинкой, при лидере Китая путин вел себя сдержано и открестился от самой мысли о ядерной войне.

В своем заявлении российский диктатор владимир путин и глава Китая Си Цзиньпин отметили, что в ядерной войне не может быть победителей, а также то, что она никогда не должна быть развязана.

Напомним, что по состоянию на 21 марта Си Цзиньпин уже второй день находится в москве. Во время его визита было сделано много заявлений, за которыми пристально следил "Телеграф". О всех последних новостях по теме визита главы Китая в россии вы можете узнать перейдя по ссылке.

Новость дополняется…