россия готовится к ядерной войне: капитан ВСУ рассказал, нажмет ли путин на "красную кнопку"

В россии идет подготовка на случай ядерной войны, однако до применения оружия массового поражения дело может и не дойти

Нынешняя россия является диктатурой, которая несет угрозу для всего мира. В первую очередь потому, что обладает большими запасами ядерного оружия.

Как рассказал волонтер, капитан ВСУ и один из разработчиков операции по освобождению острова Змеиный Мирослав Гай в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара, россияне активно готовились к ядерной войне с 2015 года.

По его словам, россия поменяла нормы питания в школах, добавив туда йодированную соль, а также они проводили массовые учения по эвакуации целых небольших городков, в которых могли принимать участие по 5-7 тысяч человек одновременно. Кроме того, он отметил, что недавно российское руководство согласовало документ, в котором регламентируется применение ядерного оружия в случае проигрыша в потенциальной войне.

Гай также упомянул, что в феврале российские ядерные силы были переведены в режим усиленного дежурства и провели демонстративные учения.

"Будет ли оно (ядерное оружие, — ред.) применено или нет — это вопрос другой, но мы видим, что они даже на уровне пропаганды повсюду говорят, что мы готовимся к возможному применению. И все разведки мира говорят о том, что такая вероятность есть", — отметил он.

Вместе с тем Гай отметил, что Украина будет сопротивляться несмотря на то, какой именно будет война. К тому же, он отметил, что применение ядерного оружия против нашей страны принесет больше неудобств самой россии и напомнил, что после того же Чернобыля больше всех пострадала Беларусь и россия.

Также капитан ВСУ добавил, что уходящий премьер Британии Борис Джонсон уже предупреждал россию о том, что в случае ядерного удара будет нанесен удар в ответ, а США тоже озвучивали подобные предупреждения.

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Для того чтобы ядерной войны не произошло, говорит Гай, необходимо делать все, чтобы изменить социально-экономическую структуру в россии и сделать невозможным производство там большого количества оружия посредством санкций.

"Все это должно быть очень жестко, россия это колосс на глиняных ногах. Я думаю, что мы победим стратегически", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, российские политики и пропагандисты неоднократно смаковали тему ядерной войны. Так недавно замсекретаря Совбеза рф дмитрий медведев в очередной раз выдал гневный пост в соцсетях и заявил, что "палец путина" всегда находится на "красной кнопке", а потому угрожать россии трибуналом никто не смеет.