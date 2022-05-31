"Надо готовиться к худшему": в МВД оценили вероятность ядерного удара со стороны рф

российская сторона должна четко осознавать последствия как для себя, так и для своей страны в случае применения "ядерки"

Кровавый диктатор россии владимир путин, систематически угрожающий миру применением ядерного оружия, очевидно, осознает последствия как для себя, так и для своего государства, в случае его использования. Однако украинцам все же не стоит переоценивать эту угрозу, однако подготовиться к худшему сценарию лишним точно не будет.

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Об этом в своем интервью "РБК-Украина" рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин, отвечая на вопрос журналиста, может ли страна-агрессор решиться на применение "последнего аргумента" и все же использовать оружие массового поражения в Украине.

"Если исходить из той информации, которой с нами делятся партнеры, то указанный риск в значительной степени гиперболизирован. Соответствующие декларации больше направлены на внутриполитические процессы в самой россии. Хотим исходить из того, что российская сторона прекрасно осознает последствия для себя и своего государства в случае применения оружия массового поражения. На сегодняшний день не стоит переоценивать эту угрозу, однако нужно готовиться к худшему возможному сценарию", — пояснил он.

Кроме того, Енин добавил, что в Украине идет подготовка гражданского населения на случай ядерной угрозы. В частности, работники Службы спасения систематически проводят тематические учения с детьми во всех уголках страны. Встречаются учениками школ по пожарной и минной безопасности, ведь именно от этих знаний во многом их жизнь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский посол в Германии Андрей Мельник высказал свое мнение по поводу того, как Украине уберечься от вероятности применения российским президентом путиным оружием массового поражения. По его словам, ядерная война станет менее вероятной, если Украина станет полноценным участником НАТО.