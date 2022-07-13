росія готується до ядерної війни: капітан ЗСУ розповів, чи натисне путін на "червону кнопку"

У росії триває підготовка на випадок ядерної війни, проте до застосування зброї масової поразки справа може і не дійти.

Нинішня росія є диктатурою, яка несе загрозу для всього світу. Насамперед тому, що має великі запаси ядерної зброї.

Як розповів волонтер, капітан ЗСУ та один із розробників операції зі звільнення острова Зміїний Мирослав Гай в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара , росіяни активно готувалися до ядерної війни з 2015 року.

За його словами, росіяни змінили норми харчування в школах, додавши туди йодовану сіль, а також проводили масові навчання з евакуації цілих невеликих містечок, в яких могли брати участь по 5-7 тисяч осіб одночасно. Крім того, він зазначив, що нещодавно російське керівництво погодило документ, у якому регламентується застосування ядерної зброї у разі програшу у потенційній війні.

Гай також згадав, що у лютому російські ядерні сили були переведені в режим посиленого чергування та провели демонстративні навчання.

"Чи буде вона (ядерна зброя, — ред.) застосована чи ні — це питання інше, але ми бачимо, що вони навіть на рівні пропаганди всюди говорять, що ми готуємося до можливого застосування. І всі розвідки світу говорять про те, що така ймовірність є", — зазначив він.

Водночас Гай зазначив, що Україна чинитиме опір попри те, якою саме буде війна. До того ж він зазначив, що застосування ядерної зброї проти нашої країни принесе більше незручностей самої росії та нагадав, що після того ж Чорнобиля найбільше постраждала Білорусь та росія.

Також капітан ВСУ додав, що прем’єр Британії Борис Джонсон, який покидає свою посаду, вже попереджав росію про те, що у разі ядерного удару буде завдано удару у відповідь, а США теж озвучували подібні попередження.

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Для того, щоб ядерної війни не сталося, каже Гай, необхідно робити все, щоб змінити соціально-економічну структуру в росії та унеможливити виробництво там великої кількості зброї за допомогою санкцій.

"Все це має бути дуже жорстким, росія це колос на глиняних ногах. Я думаю, що ми переможемо стратегічно", — підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, російські політики та пропагандисти неодноразово смакували тему ядерної війни. Так нещодавно заступник секретаря Радбезу рф дмитро медведєв вкотре видав гнівний пост у соцмережах і заявив, що "палець путіна" завжди знаходиться на "червоній кнопці", а тому погрожувати росії трибуналом ніхто не сміє.