"Треба готуватися до найгіршого": у МВД оцінили ймовірність ядерного удару з боку рф

російська сторона повинна чітко усвідомлювати наслідки як для себе, так і для своєї країни у разі застосування "ядерки"

Кривавий диктатор росії володимир путін, який систематично погрожує світу застосуванням ядерної зброї, вочевидь, усвідомлює наслідки як для себе, так і для своєї держави, в разі її використання. Проте, українцям все ж не варто переоцінювати цю загрозу, однак підготуватися до найгіршого сценарію зайвим точно не буде.

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Про це у своєму інтерв'ю "РБК-Україна" розповів перший заступник голови МВС Євгеній Єнін, відповідаючи на запитання журналіста, чи може країна-агресор наважитися на застосування "останнього аргументу" і все ж використати зброю масового ураження в Україні.

"Якщо виходити із тієї інформації, якою з нами діляться партнери, то зазначений ризик значною мірою гіперболізований. Відповідні декларації більше спрямовані на внутрішньополітичні процеси у самій рф. Хочемо виходити із того, що російська сторона чудово усвідомлює наслідки для себе та своєї держави в разі застосування зброї масового ураження. На сьогодні не варто переоцінювати цю загрозу, однак треба готуватися до найгіршого можливого сценарію", — пояснив він.

Окрім того, Єнін додав, що в Україні триває підготовка цивільного населення на випадок ядерної загрози. Зокрема, працівники Служби порятунку систематично проводять тематичні навчання з дітьми у всіх куточках країни. Зустрічаються учнями шкіл щодо питання пожежної та мінної безпеки, адже саме від цих знань багато у чому їхнє життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український посол у Німеччині Андрій Мельник висловив свою думку з приводу того, як Україні вберегтися від ймовірності застосування російським президентом путіним зброї масового ураження. За його словами, ядерна війна стане менш імовірною, якщо Україна стане повноцінним учасником НАТО.