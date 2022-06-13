Світ дедалі ближче до ядерної війни, вважають шведські аналітики: подробиці

Аналітики вважають, що найближчим десятиліттям у світі збільшиться кількість ядерних боєголовок

Держави, які мають ядерну зброю, продовжують збільшувати або модернізувати свої арсенали, що підвищує ризики ядерної війни.

Як йдеться у щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), понад 2000 ядерних боєголовок у 2021 році перебували у стані підвищеної бойової готовності.

При цьому наголошується, що всього у світі на початок 2022 року налічується близько 12 705 ядерних боєголовок, з яких 9440 перебували на військових складах для потенційного застосування.

Приблизно 3732 розгорнуті у стані шахтно-ракетного та повітряного базування, а близько 2000 перебували у стані підвищеної боєготовності.

У світі за даними авторів дослідження, налічується дев’ять ядерних країн — США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і КНДР — але дві з них США і Росії володіють понад 90% всього світового ядерного арсеналу.

Зазначається, що всі зазначені країни продовжують модернізувати свої запаси ЯО і хоч за минулий рік загальна кількість боєголовок дещо скоротилася, але аналітики вважають, що найближчим десятиліттям їх кількість збільшуватиметься.

Дослідники також називають "тривожною тенденцією" те, що всі країни-оператори ядерної зброї збільшують його роль у військовій доктрині, і деякі з них загострюють риторику щодо її застосування.

Варто зазначити, що в ООН не виключають того, що росія може застосувати ядерну зброю проти України.