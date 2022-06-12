У Польщі запропонували дати Україні ядерну зброю: у путіна відповіли істерикою

У росії знову загрожують Польщі та Європі

Колишній глава МЗС Польщі та депутат Європарламенту Радослав Сікорський запропонував країнам Заходу надати Україні ядерну зброю, щоб посилити її оборонні можливості. Природно, після такої заяви поплічники російського диктатора володимира путіна впали в істерику.

Як повідомив Сікорський в ефірі Еспресо ТБ, Україна у 1994 році відмовилася від свого ядерного статусу в обмін на гарантії безпеки, територіальної цілісності та суверенітету.

Документ, який отримав назву "Будапештський меморандум", передбачав, що три країни стають гарантами безпеки, а замість цього Київ відмовлявся від свого ядерного арсеналу.

Сікорський нагадав, що росія була у списку країн-гарантів, але своїм вторгненням в Україну вона порушила положення меморандуму.

"Тому вважаю, що ми, як Захід, мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки, так щоб вона могла захистити свою незалежність", — сказав він.

Після цього глава держдуми росії в’ячеслав володин у своєму телеграм-каналі вибухнув гнівною істеричною тирадою, де змішалися погрози та образи на адресу польського політика. Володін заявив, що Сікорський нібито "провокує ядерний конфлікт у центрі Європи".

Крім того, російський депутат заявив, що якщо Захід передасть Україні ядерну зброю, то Польщі "не стане", як і решти Європи.

"Йому необхідно пройти обстеження у психіатра, здати мандат і сидіти вдома під наглядом", — заявив Владін.

Також він знову повторив наративи роспропаганди про те, що Україну треба "позбавити нацистської ідеології", а також "демілітаризувати" її і тим самим забезпечити без’ядерний статус.

Як повідомлялося раніше, російські чиновники не вперше загрожують Варшаві. Так недавно представник МЗС росії Олег Тяпкін заявив, що росія буде змушена вжити відповідних заходів для "нейтралізації потенційної загрози" у разі збільшення контингенту НАТО в Польщі.