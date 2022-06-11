росія знову погрожує Польщі: за що цього разу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 276
НАТО у Польщі лякає росіян
росія, яка розв’язала повномасштабну війну в Україні, має "нейтралізувати потенційні загрози" своєї безпеки у разі збільшення військ НАТО в Польщі.
Про це в інтерв’ю російському агентству "Інтерфакс" заявив директор третього європейського департаменту мзс рф Олег Тяпкін.
За словами Тяпкіна, росія готує "пропорційну й адекватну" відповідь у разі збільшення угруповання НАТО в Польщі.
"Зрозуміло, ми не можемо і не будемо байдуже спостерігати за нарощуванням натовського угруповання в Польщі. Відповідь, як завжди, буде пропорційною й адекватною, спрямована на нейтралізацію потенційних загроз безпеки Російської Федерації", — заявив Тяпкін.
Також Тяпкін додав, що відносини між країнами зараз є дуже напруженими, але росія "не буде ініціатором" потенційного розриву дипломатичних відносин або зниження їхнього рівня.
"Польща виступає затятим ініціатором жорсткого санкційного тиску на Росію та розриву не тільки політичних контактів, а й економічних і навіть культурних зв’язків. У польських ЗМІ розгорнуто агресивну русофобську кампанію", — сказав директор третього європейського департаменту мзс рф.
Нагадаємо, у Польщі на офіційному рівні дорікнули деяким країнам ЄС, які "забули, що в Україні триває війна".
Нещодавно у Польщі розкрили деталі передачі Україні важкого озброєння.