Бізнесмен та автор освітнього каналу "Біг Мані" Євген Черняк вказав на тривожні сигнали з Європи

З’явилася втома від українців у Європі та вже у Польщі. Вона поки що у півтонах та у неочевидних економічних симптомах.

Скасування безкоштовного проїзду, закінчення пільгової страховки, неквапливість у видачі документів, запит на компенсацію збитків від підтримки біженців, гуманітарка впала в кілька разів, волонтери це бачать краще за інших.

У діловому світі поширилася фраза "ми підтримуємо і бажаємо закінчення війни, але високу собівартість у зв’язку з тим, що подорожчала логістика наш споживач терпіти не зможе, у нас теж зростання цін на бензин і інфляція, знаходьте оптимізацію, при рівних умовах контрактуємося з вами, спасибі вам, але як же витримати рівні умови, при такій логістиці, вартості кредитів і повній відсутності фахівців, що релокувались будь-якими способами".

Втома в наполегливих сигналах таксистів машинам з українськими номерами, нічого страшного в цьому немає, але раніше були пропозиції випити кави і питання, чи не голодні ви.

Не розумію як буде далі, але втома, доки не роздратування, але втома відчувається у всьому.

Такої підтримки людської, бізнесової, державної як у перші місяці, звичайно, вже не буде. У всіх своє життя, не нити звичайно, рухатися від проблеми до проблеми зі зростаючою мотивацією. Ніхто й не обіцяв, що буде легко, треба бути вдячним тим, хто допомагав, але у побудові особистої стратегії треба враховувати, що легко далі не буде.