Бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк указал на тревожные сигналы из Европы

Появилась усталость от украинцев в Европе и уже в Польше. Она пока в полутонах и в неочевидных экономических симптомах.

Отмена бесплатного проезда, окончание льготной страховки, неторопливость в выдаче документов, запрос на компенсацию убытков от поддержки беженцев, гуманитарка упала в несколько раз, волонтёры это видят лучше остальных.

В деловом мире распространилась фраза "мы поддерживаем и желаем окончания войны, но высокую себестоимость в связи с тем, что подорожала логистика наш потребитель терпеть не сможет, у нас тоже рост цен на бензин и начинающаяся инфляция, находите оптимизацию, при равных условиях контрактуемся с вами, спасибо вам, но как же выдержать равные условия, при такой логистике, стоимости кредитов и полном отсутствии релоцировавшихся любыми способами специалистов".

Усталость в настойчивых сигналах таксистов машинам с украинскими номерами, ничего страшного в этом нет, но раньше были предложения выпить кофе и вопросы не голодные ли вы.

Не понимаю как будет дальше, но усталость, пока не раздражение, но усталость чувствуется во всём.

Такой поддержки человеческой, бизнесовой, государственной как в первые месяцы конечно уже не будет. У всех своя жизнь, не ныть конечно, двигаться от проблемы к проблеме с возрастающей мотивацией. Никто и не обещал что будет легко, нужно быть благодарным тем, кто помогал, но в построении личной стратегии нужно учитывать, что легко дальше не будет.