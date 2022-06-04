Мы очень даже неплохо жили в Украине: украинка рассказала о реалиях жизни в Европе

В сети рассказали о реалиях жизни в Европе

После начала вторжения россии в Украину, многим пришлось покинуть свои дома и увидеть быт европейцев собственными глазами не только в качестве туристов, но и примерив на себя роль простого жителя.

Своей историей поделилась пользовательница сети Наталья Пешкова в Фейсбук и по ее словам, в Украине есть много вещей, которые простые граждане не ценят.

"Еще до войны я активно путешествовала особо не задумываясь, как кто где живет и просто наслаждаясь туристическими видами.

Но пришла война. Я живу в пригороде Киева, и с первых дней возник вопрос безопасности …

Я начала говорить со своими многочисленными друзьями из разных стран о реальных перспективах жизни в их стране …

1) Швеция. Все жители Швеции чувствуют себя безопасно и социально защищено. Медицина на высшем уровне, социальной пенсии достаточно, чтобы встретить старость (при условии, что ты пахал всю жизнь). Из минусов: налоги 35-40%. Всю жизнь снимают жилье в комнатах с друзьями, т к мало кто может себе позволить арендовать квартиру лично. Не заключают официальный брак, чтобы получать бОльшие пособия на детей.

Большинство шведов очень любят выпить. Отпуск 25 дней. Остальное время — только труд!!

2) Ирландия … Аграрная страна с волшебной сказочной архитектурой (как из фильма Властелин Колец).

Аренда — безумно дорогая. Дома экономически дорого топить и технологии неэнергоэффективны. С каждым домом идет брошюрка от хозяина с указанием рекомендаций по отоплению и конечной стоимости.

Половина жилого фонда находится на радоновых почвах. Дома ежегодно проходят проверки на уровень радиации, а он в 4 раза выше нормы.

Медицина на 32 месте в Европе. Специализированного врача в среднем надо ожидать до 18 мес. Лечить стоматологию летают обычно в Польшу.

Транспорт нереально дорогой.

80% страны алкоголики (без преувеличения). Ирландская культура все свободное время проводить в пабах и пить до состояния "в дрова"…

Много агрессивных подростков, нормальным считается развлечение тянуть старый хлам в поле и жечь мега костры …

3) Британия

Жители и работающие в Лондоне, как оказалось, живут вообще НЕ в Лондоне, а в 50 км агломерации… Электричка до Лондона и обратно 25 фунтов (ну недорого так). Большинство домов топят эпизодически и только спальни, и НЕ газом.

Работу негражданину Британии можно найти сразу, но только в сфере уборки. Со старта предлагают 7 фунтов в час (4 фунта стоит проезд в Метро или чашка кофе Латте).

Дипломы наши подтвердить дорого и практически нереально. Девушка фармацевт работает несколько лет на уборке, и пытается найти работу по специальности. А фармация — одна из востребованных…

Все очень дорого. Все живут впритык.

4) Германия. Это борьба за каждый евро в кошельке и строгий, холодный подсчет бюджета.

Куда-то выехали большинство трудоспособных ребят из маленьких провинциальных городов.

Немного грустное зрелище — города одних пенсионеров с пустыми, вымытыми шампунем улицами…

Дома топят газом, но очень экономят. Топят нормально только спальни, в коридорах и туалете может быть +10. Электричество самое дорогое в ЕС.

Медицина бесплатная (страховая) только базовая.

Поезд Лейпциг — Берлин (1 час в дороге) 50 евро.

Продукты дороже чем в Украине +/- на 20%, что в принципе норм!

Молодежь всю жизнь снимает жилье в районе, где удастся найти работу. 1к кв. на окраине Лейпцига 700 евро.

Зарплаты средние 1500…

Считается всё. … Я не могла принимать душ каждый день, т.к. хозяйка говорила, что дорого.

Стрижка, маникюр, сигареты, алкоголь — роскошь…

5) Польша, Чехия. Жизнь почти как у нас во Львове!!!

6) Франция… когда я задала вопрос о жизни и иммиграции одному достаточно успешному преподавателю одного из ведущих университетов Парижа и первое, что он мне сказал: мясо 25-50 евро. Я не могу себе позволить кушать мясо каждый день. Только трижды в неделю… Рыба — дороже…

Оказывается МЫ ещё ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕПЛОХО ЖИЛИ В УКРАИНЕ!!!!!

Я так скучаю за домом !!!

Оказывается:

2 недели в очереди на запись к лору — это нормально.

пломба 80 дол — это дешево

Метро по 8 грн — это бесплатно. Когда я вернусь в Киев я первые 2 дня буду десяток раз пересаживаться на Метро и кататься гулять по городу.

старые фасады домов — это винтаж.

пробки на дорогах — это пульс жизни!…(лучше, чем молчаливые города пенсионеров в Европе).

неожиданно оказалось что Киев один из самых зеленых городов Европы. Столько зелени, парков и аллей НЕ видела нигде…

Латте XL в Сильпо за 0.7 евро — это дешевле воды.

мясо вырезка Novus 115 грн — это счастье кушать "ведро"…

новая профессия "за копейки" — это, пожалуйста…

6000 грн и ты сертифицированный барбер, фотограф, массажист, мастер маникюра, педикюра, йога — инструктор, фитнес тренер, тату мастер, веб дизайнер, иллюстратор, кондитер тортиков, smm …и тд.и тд.

И идешь спокойно зарабатывать на себя …

+23 градуса зимой в квартире в отопительный сезон — это непозволительная роскошь…

80% населения имеют так или иначе свое собственное жилье, или готовы его купить …

Это реалии Украины несоизмеримые с возможностями аналогичными в ЕС…

Все начинаешь ценить и понимать только со временем", — написала она.