Ми дуже навіть непогано жили в Україні: українка розповіла про реалії життя в Європі

У мережі розповіли про реалії життя в Європі

Після початку вторгнення росії в Україну, багатьом довелося залишити свої будинки та побачити побут європейців на власні очі не лише в якості туристів, а й примірявши на себе роль простого мешканця.

Своєю історією поділилася юристка мережі Наталія Пєшкова у Фейсбук і за її словами, в Україні є багато речей, які прості громадяни не цінують.

"Ще до війни я активно подорожувала особливо не замислюючись, як хто де живе і просто насолоджуючись туристичними видами.

Але настала війна. Я живу в передмісті Києва, і з перших днів виникло питання безпеки.

Я почала говорити зі своїми численними друзями з різних країн про реальні перспективи життя в їхній країні…

1) Швеція. Усі жителі Швеції почуваються безпечно та соціально захищено. Медицина на найвищому рівні, соціальної пенсії достатньо, щоб зустріти старість (за умови, що ти пахав все життя). З мінусів: податки 35-40%. Все життя винаймають житло в кімнатах з друзями, тому мало хто може собі дозволити орендувати квартиру особисто. Не укладають офіційний шлюб, щоб отримувати більшу допомогу на дітей.

Більшість шведів дуже люблять випити. Відпустка 25 днів. Решта часу – тільки праця!!

2) Ірландія… Аграрна країна з чарівною казковою архітектурою (як із фільму Володар Перснів).

Оренда — дуже дорога. Вдома економічно дорого топити та технології не енергоефективні. З кожним будинком йде брошурка від господаря із зазначенням рекомендацій щодо опалення та кінцевої вартості.

Половина житлового фонду знаходиться на радонових ґрунтах. Будинки щорічно проходять перевірки на рівень радіації, а він у 4 рази вищий за норму.

Медицина на 32 місці у Європі. Спеціалізованого лікаря в середньому слід очікувати до 18 місяців. Лікувати стоматологію літають зазвичай до Польщі.

Транспорт нереально дорогий.

80% країни алкоголіки (без перебільшення). Ірландська культура весь вільний час проводити в пабах та пити до стану "в дрова".

Багато агресивних підлітків, нормальним вважається розвага тягнути старий мотлох в полі і палити мега багаття.

3) Британія

Жителі та працюючі в Лондоні, як виявилося, живуть взагалі НЕ в Лондоні, а в 50 км агломерації… Електричка до Лондона і назад 25 фунтів (ну недорого так). Більшість будинків топлять епізодично і тільки спальні, і не газом.

Роботу негромадянину Британії можна знайти одразу, але лише у сфері прибирання. Зі старту пропонують 7 фунтів на годину (4 фунти коштує проїзд у Метро або чашка кави Лате).

Дипломи наші підтвердити дорого та практично нереально. Дівчина фармацевт працює кілька років на прибиранні і намагається знайти роботу за спеціальністю. А фармація — одна із потрібних...

Все дуже дорого. Всі живуть впритул.

4) Німеччина. Це боротьба за кожен євро у гаманці та суворий, холодний підрахунок бюджету.

Кудись виїхала більшість працездатних хлопців із маленьких провінційних міст.

Трохи сумне видовище — міста одних пенсіонерів із порожніми, вимитими шампунем вулицями.

Вдома топлять газом, але дуже економлять. Топлять нормально лише спальні, у коридорах та туалеті може бути +10. Електрика найдорожча у ЄС.

Медицина безкоштовна (страхова) лише базова.

Поїзд Лейпциг – Берлін (1 година у дорозі) 50 євро.

Продукти дорожчі, ніж в Україні +/- на 20%, що в принципі норм!

Молодь все життя винаймає житло в районі, де вдасться знайти роботу. 1к кв. на околиці Лейпцигу 700 євро.

Зарплати середні 1500 грн.

Вважається все. … Я не могла приймати душ щодня, т.к. господиня казала, що дорого.

Стрижка, манікюр, сигарети, алкоголь – розкіш…

5) Польща, Чеська Республіка. Життя майже як у нас у Львові!

6) Франція… коли я поставила питання про життя та імміграцію одному досить успішному викладачеві одного з провідних університетів Парижа та перше, що він мені сказав: м’ясо 25-50 євро. Я не можу собі дозволити їсти м’ясо щодня. Тільки тричі на тиждень… Риба — дорожча…

Виявляється МИ ще ДУЖЕ НАВІТЬ НЕДУРНО ЖИЛИ В УКРАЇНІ!!!!!

Я так сумую за будинком!

Виявляється:

2 тижні у черзі на запис до лора – це нормально.

пломба 80 дол — це дешево

Метро по 8 грн – це безкоштовно. Коли я повернуся до Києва я перші 2 дні десяток разів пересідатиму на Метро і кататися гуляти містом.

Старі фасади будинків – це вінтаж.

пробки на дорогах — це пульс життя! ... (Краще, ніж мовчазні міста пенсіонерів в Європі).

несподівано виявилося, що Київ одне з найзеленіших міст Європи. Стільки зелені, парків та алей не бачила ніде…

Лате XL в Сільпо за 0.7 євро — це дешевше за воду.

м’ясо вирізка Novus 115 грн — це щастя їсти "відро".

нова професія "за копійки" — це, будь ласка.

6000 грн і ти сертифікований барбер, фотограф, масажист, майстер манікюру, педикюру, йога — інструктор, фітнес тренер, тату майстер, вебдизайнер, ілюстратор, кондитер тортиків, smm ... і тд.і тд.

І йдеш спокійно заробляти на себе...

+23 градуси взимку у квартирі в опалювальний сезон — це неприпустима розкіш.

80% населення мають так чи інакше своє власне житло, або готові його купити.

Це реалії України несумірні з можливостями аналогічними до ЄС.

Все починаєш цінувати та розуміти лише з часом ”, — написала вона.