Контракт на сотні мільйонів: у Польщі розкрили деталі передачі важкої артилерії Україні

Для Польщі це буде найбільший контракт на постачання зброї за останні 30 років

Польща передасть Україні важку артилерію — мова 155-мм гаубиці "Краб" та зенітно-ракетні комплекси "Піорун". Для цього країна-партнер підпише найбільший за останні 30 років контракт на постачання зброї.

Як передає польське видання NTO, сума контракту сягає 630 мільйонів доларів. Влада країни називає цю зброю дуже важливою для України.

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Зазначається, що у ході візиту на сталеливарний завод польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща підпише один з найбільших контрактів на постачання зброї в Україну.

"Зараз ми підписуємо один із найбільших збройових контрактів за останні тридцять років – продаж Україні зброї. Ця зброя добре випробувана, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою на полі бою", — сказав Моравецький.

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За його словами, мова про польські 155-мм гаубиці "Краб" та ПЗРК "Піорун". Прем'єр-міністр Польщі додав, що саме ці види важкої артилерії просила передати українська влада.

Моравецький зазначив, що загальна сума контракту становить три мільярди злотих, або 630 мільйонів доларів. При цьому є інформація, що постачання частково профінансує Європейський Союз.

"Гроші на це Україна частково отримає від ЄС, частково сплатить зі свого бюджету. Польща отримує ці гроші для того, щоб збагатити наш виробничий потенціал", – резюмував польський прем'єр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Польща після початку вторгнення поставила Україні багато важкої зброї, включаючи танки Т-72, гаубиці 2С1 "Гвоздика" та РСЗВ "Град". Крім того, ЗСУ отримували ракети "повітря-повітря" до своїх літаків МіГ-29 та Су-27, дрони, переносні зенітні комплекси "Перун" та багато боєприпасів.