"Деякі країни ЄС забули, що таке війна": посол Польщі відповів щодо поступок Путіну

Дипломат вважає, що компроміси з РФ призведуть до втрати територій

Тема розмінування українських портів у Чорному морі на міжнародній арені обговорюється все частіше, однак Україна не поспішає давати на це згоду, адже є ризик того, що РФ скористається нагодою для нападу на Одесу. При цьому офіційний Київ пропонує альтернативу — військові конвої суден з зерном і протикорабельна зброя на наших узбережжях.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в інтерв'ю "Укрінформу" зазначив, що український сценарій розмінування портів є цілком логічним, однак деякі держави не поспішають надавати Україні зброю.

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За словами дипломата, деякі потужні країни розраховують на якнайшвидше закінчення війни й переконані, щоб відсутність зброї змусить Київ піти на компроміс.

"Такий компроміс був би насправді капітуляцією, у десять разів гірше "Мінська". Майже половина країни – та частина, де зосереджено індустрію, сільське господарство, порти, – залишилася б під контролем росії. Така ситуація була б катастрофічною для суверенітету України, її свободи обирати свій міжнародний і внутрішній напрям", — зазначив Бартош Ціхоцький.

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Посол Польщі додав, що у деяких столицях не розуміють, що Україна — це така ж країна, як Франція чи Іспанія, і вона не є якимось тимчасовим утворенням, на яке росія може заявляти якісь права.

"Деякі держави забули, що таке війна, їм здається, що будь-який мир кращий за війну. Однак країни нашого регіону розуміють, що іноді так званий "мир" нічим не відрізняється від рабства, і готові воювати задля своєї свободи, навіть якщо це має величезну ціну", — резюмував польський дипломат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада України категорично не збираються йти на поступки росії, які стосуються територіальної цілісності чи заморожування конфлікту, навіть попри "підштовхування" партнерів. Головні вимоги України для закінчення війни — збереження українських територій та повернення росвійськ на території, які вони займали до 24 лютого.