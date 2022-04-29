Загрозлива "червона кнопка": чи вбереже світ від ядерної війни смерть путіна

Україна перебуває у значній небезпеці, упевнений експерт

Використання ядерної зброї, про яку знову недавно заїкнулися в Кремлі, є великою загрозою для всього світу. росія настільки хизується його наявністю, що здатна використовувати навіть у разі загибелі кривавого диктатора володимира путіна.

Такої думки дотримується екснардеп, історик Олександр (Олесь) Доній, про що він і розповів "Телеграфу" .

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Експерт переконаний, що нинішня війна загалом може тривати навіть не місяці, а роки. І все тому, що путіну якось спало на думку влаштувати повномасштабне вторгнення в Україну.

За словами Олександра Донія, смерть диктатора може вплинути на подальший розвиток бойових дій, адже поки що передумови на те, що армія рф відступить, поки що відсутня. При цьому загроза початку ядерної війни або хоча б такого удару по Україні все одно може зберегтися.

"Поки що лише британський прем’єр чітко заявив, що Великобританія готова і без погодження з НАТО завдавати удару у відповідь на застосування росієї зброї масового ураження, включаючи ядерну. І це вже позитив", — нагадав Доній.

При цьому він зазначає, що США та Франції також не завадило б відзначитися подібними меседжами у бік рф. Експерт переконаний: така тактика є єдиною вірною, щоб зупинити Кремль від можливого завдання ядерного удару по Україні.

Загалом же зі смертю путіна нинішні імперські засади росії обов’язково похитнуться, каже Доній. І проводить паралелі із нацистською Німеччиною.

"Нацистів було багато, партія — велика, але був конкретний лідер, який розв’язав війну. І без його смерті вона не завершилася з боку Німеччини. Так, певен, буде і у випадку з путіним", — підсумував історик.

Зазначимо, що на думку політичного оглядача Івана Яковини, російські розповіді про ядерні удари останнім часом не сприймаються всерйоз ніким у всьому світі. І це йде на шкоду самої ж рф, адже її політики та їхні слова втрачають вагу.

Також "Телеграф" писав про те, чому, згідно з аналізом політпсихолога, оточення путіна не здатне його зупинити від можливості натиснути на "червону кнопку".