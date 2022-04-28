Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковіна розповів про те, як у світі ставляться до ядерного шантажу російського диктатора

Імхо, у путіна вимальовується дуже серйозна проблема. Він лякає, та нікому не страшно.

Я ось подивився, що у світі пишуть-говорять щодо сьогоднішніх його промов.

Усі сходяться на думці, що він дуже переживає через свої поразки, що від безсилля загрожує ядерною війною... Дехто навіть оцінює різні методи та шанси зупинити його.

Але панічного жаху непомітно. Хоча раніше був, я точно пам’ятаю.

Напевно, річ у тому, що ядерним ударом не можна лякати постійно. Це така загроза, якою можна скористатися один раз за все правління не частіше. А путін регулярними ядерними загрозами цю справу сильно девальвував.

І тепер усі такі: "Та нас*ать, ти нас більше не залякаєш".

У ситуації, коли ядерні загрози — це єдина валюта, яку ти маєш, відмова партнерів її приймати — це банкрутство.

Він, звичайно, все ще може спробувати розпочати атомну війну. Але це гарантована поразка і смерть для нього. А путін дуже хоче жити.