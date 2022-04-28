Украинский журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина рассказал о том, как в мире относятся к ядерному шантажу российского диктатора

Имхо, у путина вырисовывается очень серьезная проблема. Он пугает, но никому не страшно.

Я вот посмотрел, что в мире пишут-говорят насчет сегодняшних его речей.

Все сходятся во мнении, что он очень переживает из-за своих поражений, что от бессилия угрожает ядерной войной… Некоторые даже оценивают разные методы и шансы остановить его.

Но панического ужаса незаметно. Хотя раньше был, я точно помню.

Наверное, дело в том, что ядерным ударом нельзя пугать постоянно. Это такая угроза, которой можно воспользоваться один раз за все правление, не чаще. А путин же регулярными ядерными угрозами это дело сильно девальвировал.

И теперь все такие: "Да нас*ать, ты нас больше не запугаешь".

В ситуации, когда ядерные угрозы — это единственная валюта, которой ты располагаешь, отказ партнеров ее принимать — это банкротство.

Он, конечно, все еще может попробовать начать атомную войну. Но это — гарантированное поражение и смерть для него. А путин очень хочет жить.